Den tidligere FCK-boss Flemming Østergaard er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver han på sin Facebook-side.

'Trods modtagelse af 3 vaccination, desværre ramt. Pas på hinanden derude,' skriver han i et opslag, hvor han har vedlagt et billede af det positive testsvar.

Den 78-årige forretningsmands positive test kommer blot dagen efter, han lagde et billede op, hvor han var i selskab med to tidligere FCK-ansatte i form af klubbens tidligere manager og nuværende norsk landstræner, Ståle Solbakken, samt den tidligere FCK-direktør Dan Hammer.

I kommentarerne på Facebook, hvor ønskerne om god bedring vælter ind, skriver Østergaard til en nysgerrig bruger, at 'alle, jeg har været sammen med, er orienteret'.

Igennem hele coronaperioden har Østergaard været yderst opmærksom på ikke at blive smittet, og tilbage i 2020, da pandemien først var kommet i gang, var Østergaard bekymret over verdenssituationen, efter han for få år siden var igennem et kræftforløb.

»Jeg er utroligt opmærksom, det er både min kone og jeg. Vi har fået – specielt mig – strenge instrukser af min læge om, at vi skal blive hjemme, og at vi ikke må have gæster for eksempel. Og det er, fordi vi er i en alder, hvor hvis vi bliver ramt, så hører vi til dem, der kan blive hårdest ramt. Med døden til følge,« lød det dengang over for B.T.