Danmark er her, dér og alle vegne ved årets VM i håndbold.

Søndag aften var det tyskernes tur til at få ørerne i den velsmurte danske maskine, og det gik ikke stille for sig.

Naboen i syd fik således ikke et ben til jorden og blev sendt i bad med en ordentlig tæsketur på hele 32-16. Et resultat, der betyder, at Danmark har vundet mellemrunden og nu skal møde Brasilien i kvartfinalen.

Efterfølgende var det derfor også en meget glad og tilfreds dansk landstræner, der ikke på forhånd havde regnet med at skulle være vidne til en ren opvisning i hallen i Granollers.

Jesper Jensen er imponeret over, hvordan hans hold har præsteret under VM indtil videre. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er helt sikkert overrasket. Jeg synes virkelig, tyskerne har været gode. Det må jeg sige. Jeg synes, de har enorm fysik og en enorm power, så jeg er bare imponeret over den indsats, som spillerne leverer.«

I det hele taget har det været ret vildt at hedde Jesper Jensen ved dette VM, hvor hans hold har leveret den ene magtdemonstration efter den anden.

»Det er surrealistisk. Det havde vi ikke troet. Det har været overdrevet, men det bekræfter mig på den følelse, vi har haft de sidste 11 måneder. Hver eneste gang, vi er mødt ind, har spillerne bare stået klar med kamphandskerne på og været enormt tændt på at blive bedre,« siger han.

Danmark har da efter seks kampe også endnu til gode at vinde med mindre end 11 mål, hvilket sætter en tyk streg under, hvor imponerende det har set. De store sejre skyldes ifølge Jesper Jensen ikke mindst den danske defensiv.

Danmarks vilde VM indtil videre Danmark har været fuldstændig suveræne i de første seks kampe ved VM, hvor den mindste sejr er på hele 11 mål. Danmark - Tunesien: 34-16

Congo - Danmark: 18-33

Danmark - Sydkorea: 35-23

Danmark - Ungarn: 30-19

Tjekkiet - Danmark: 14-29

Danmark - Tyskland: 32-16

»Vores forsvar er i verdensklasse. Line Haugsted, derinde. Hold kæft, hun er dynamisk. Hun får virkelig flyttet noget. Men vores fløjspilleres store arbejde skal også fremhæves,« lyder det fra den danske landstræner, der også er pænt tilfreds med sin målmandsduo.

Søndag var det Althea Reinhardt, der blev kåret til kampens spiller efter endnu en monsterkamp, og derfor står Jesper Jensens også med lidt af dilemma, når han skal vælge, hvem der skal tage pladsen i målet til den første knald-eller-faldkamp på tirsdag mod Brasilien.

»Jeg synes, det er luksus. Ikke et luksusproblem, bare luksus. De står begge godt. De har stået godt i alle kampe, og de skiftes bare til at stå helt vildt. Vi er ret trygge omkring de keepere, de står ret godt.«

Tirsdag venter den helt store opgave så. Et nederlag vil knuse de danske medaljedrømme og sende dem ud af turneringen, mens en sejr vil bringe dem i den første VM-semifinale i otte år.