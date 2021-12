Åh nej! Ikke flere skader.

Sådan var der formentlig mange, der tænkte, da danske Rikke Iversen vred sig i smerte og tog sig til skulderen efter en duel med Mia Zschocke søndag aften.

Tyskeren fik det røde kort for svinestregen, mens den danske stregspiller måtte hjælpes fra banen. Men heldigvis var det en glad og lettet Rikke Iversen, der mødte B.T. efter storsejren over Tyskland på 32-16.

»Jeg fik et chok, må man sige, lige da den (armen, red.) blev taget. Men heldigvis så når jeg nogenlunde at spænde,« fortæller hun, mens hun har højre skulder tapet op med en stor ispose.

Rikke Iversen nåede lige at blive nervøs, men fik hurtigt konstateret, at skulderen var okay. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rikke Iversen nåede lige at blive nervøs, men fik hurtigt konstateret, at skulderen var okay. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg når lige at blive nervøs. Lige da det sker, så synes jeg, det er et voldsomt vrid, og når man ikke er klar på det, og det er ens skulder, så er man altid lidt bekymret. Men jeg får den hurtigt tjekket, og så synes jeg egentlig, jeg havde rimelig ro i maven.«

Og der er da heller ikke umiddelbart nogen grund til at være bekymret for den 28-årige Odense-spiller, der også kom på banen i anden halvleg.

»Hvad det lyder fra fysioterapeuterne, så er det fint nok. Jeg skulle selvfølgelig lige tjekkes og have styr på, at der ikke var nogle problemer, men den er fin. Den er øm nu, og jeg tror også, jeg skal regne med, at den bliver øm, når jeg bliver kold. Men det skulle ikke være noget problem i forhold til de kommende kampe.«

Og det er godt nyt for de danske håndboldkvinder, der med seks sejre ud af seks mulige nu har taget endnu et skridt mod medaljedrømmen. Mandag venter der således en enkelt hviledag, inden det tirsdag for alvor bliver spændende, når modstanderen hedder Brasilien i VM-kvartfinalen.