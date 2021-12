41-årige Jacob Lauesen er ny direktør i Parken fra årsskiftet.

Det oplyser FCK i en pressemeddelelse.

Dermed får han ansvaret for alle forhold i Parken samt FCKs kommercielle område. Han kommer til at udgøre den daglige ledelse sammen med Peter Christiansen, der er sportsdirektør i FCK. Derudover oplyser man, at opdelingen af Parken og Lalandia Ejendommene påbegyndes ved årsskiftet som annonceret. For FCK bliver det dog først fra januar 2023, lyder det.

Det betyder desuden også, at bestyrelsesformand Allan L. Agerholm kan koncentrere sig om sin rolle som netop bestyrelsesformand.

Jacob Lauesen tiltræder som ny direktør. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jacob Lauesen tiltræder som ny direktør. Foto: Søren Bidstrup

»Vi ser meget frem til, at Jacob og Peter og de stærke team, de har omkring sig, vil fortsætte og accelerere udviklingen af Parken og FCK både kommercielt og sportsligt. Som en naturlig følge af Jacob Lauesens tiltrædelse ophører jeg med at varetage den daglige ledelse og falder tilbage i rollen som bestyrelsesformand og kan derfor kaste mig over nye opgaver i det nye år,« siger Agerholm i pressemeddelelsen.

Lauesen er blevet hentet til jobbet internt i FCK, da han hidtil har varetaget rollen som kommerciel direktør. Tidligere har han også arbejdet i rollen som 'Director of Brand Marketing and Development'. Han har været i klubben siden 2018 og har også en fortid i det danske fodboldforbund DBU.

»Vi har sat gang i en virkelig interessant udvikling, hvor vi har udviklet os markant som mediehus, mens vi sammen med vores fans har vækstet tilskuertallet til et meget højt niveau. Vi skal fremadrettet stadig gøre vores stadionoplevelse bedre og blive en langt mere integreret det af københavnernes hverdag og by. Jeg er sikker på, at vi kan løfte os markant kommercielt i de kommende år,« siger Lauesen selv om de nye opgaver, der venter forude.

FCK overvintrer på Superligaens andenplads, hvor man er to point efter førerholdet fra FC Midtjylland. Derudover spiller man også fortsat med i Conference League i det nye år, efter man sørgede for videre kvalifikation fra gruppespillet dette efterår.