Den succesfulde danske håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen har et vindergen ud over det sædvanlige – og det har sin pris.

Det fortæller den fynske succestræner i et større interview med Euroman.

Her afslører Nikolaj Jacobsen, hvordan hans krop – mens han både var dansk landstræner og klub træner i tyske Rhein-Neckar Löwen – pludselig sagde fra over for det konstante pres, han udsatte den for.

»Under en kamp på hjemmebane i Bundesligaen mod Melsungen blev jeg pludselig svimmel. Det føltes, som om jeg fik et ordentligt dask i nakken. Jeg satte mig ned. VI førte med 10 mål, så der var egentlig ikke stress på.«

Efter kampen droppede en bekymret Nikolaj Jacobsen det obligatoriske pressemøde. I stedet kørte han til det nærmeste sygehus for at blive tjekket. Og her spærrede lægerne øjnene op.

»Jeg havde et blodtryk på 250 over 180. De havde aldrig set så højt et blodtryk efter en kamp. Det gjorde beslutningen om at stoppe som træner i Tyskland nem. Jeg kunne ikke holde til det mere,« fortæller den danske landstræner.

49-årige Nikolaj Jacobsen sagde i maj 2019 farvel til jobbet som klubtræner i Bundesligaen – og i dag 'nøjes' han med at være landstræner.

Og det har han stor succes med. Han har på fire år ført landsholdet til to gange VM-guld og en OL-sølvmedalje.