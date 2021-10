De fleste, der har set en håndboldkamp, ved, at Nikolaj Jacobsen er en træner med temperament.

Noget, den 49-årige landstræner bestemt heller ikke lægger skjul på.

Af og til er det da også kammet over, hvilket spillerne i hans tidligere tyske klub, Rhein-Neckar Löwen, på et tidspunkt fik at mærke.

»Engang imellem spillede mit temperament mig et puds. Efter en kamp, hvor vi ikke havde leveret, som vi burde, tog jeg fat i et bord med frugt og vendte det på hovedet. Som sagt er det ikke alle øjeblikke i mit liv, som er fyldt med stolthed, men lige der var jeg vred på spillerne,« siger Nikolaj Jacobsen til Euroman og fortsætter:

»Jeg ville sende et signal om, at de simpelthen ikke havde gjort nok for at vinde. Ingen af spillerne sagde noget. Tavsheden fortsatte den første halve time på busturen hjem. Jeg sad forrest i bussen og var sur, og det kunne de mærke, men på et tidspunkt driver det over, og så bliver jeg god igen,« fortæller han.

Nikolaj Jacobsen forklarer, at han ikke kan være sur i lang tid ad gangen. Det er spild af tid.

»Det er livet for kort til. Min mor døde ud af det blå. Man ved ikke, hvornår livet stopper. Jeg vil ikke spilde tiden på at gå rundt og være vred,« fortæller han med henvisning til, at han mistede sin mor pludseligt i starten af år 1999, da hun fik en hjerneblødning.

Netop temperamentet hos Nikolaj Jacobsen har tidligere holdkammerater også beskrevet over for B.T.

»Der er ingen tvivl om, at han har et kæmpe temperament. Det skyldes selvfølgelig, at han har en vindermentalitet ud over det sædvanlige. Nikolaj skal altid have et eller andet på spil. Det skulle han, hvis vi skød straffekast efter træning, og det skal han stadig, hvis vi spiller bord- eller padletennis,« forklarede Ian Marko Fog eksempelvis tidligere på året.

Nikolaj Jacobsen var træner for Rhein-Neckar Löwen fra 2014 til 2019. I 2017 blev han træner for det danske landshold, og mens han de første år navigerede mellem to job, holder han sig i dag 'kun' til det ene.

I sin tid i spidsen for de røde og hvide er det indtil videre blevet til VM-guld to gange og en OL-sølvmedalje, og i 2019 blev han af IHF kåret til den bedste mandlige håndboldtræner i verden.