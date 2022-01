Måske har du set ham før. Engang tilbage i 1990erne.

Aaron Mensing er ellers den nye dreng i klassen, når Danmark spiller EM denne januar.

Men ifølge hans landsholdskollega og holdkammerat i Flensburg-Handewitt Mads Mensah ligner han især én stor stjerne fra 1990ernes megahit 'Beverly Hills 90210'.

For i den tyske storklub kalder landsholdskammeraten ham for Brandon Walsh, det fiktive teenagefænomen, der knuste pigehjerter på West Beverly High i Californien. Samtidig er landsholdskammeraten Emil Jakobsen blevet døbt Dylan McKay, Brandon Walshes makker i serien. Og meget passede deler 'Brandon' og 'Dylan' værelse under slutrunden.

Den ene er Brandon Walsh, den anden er Aaron Mensing. Vis mere Den ene er Brandon Walsh, den anden er Aaron Mensing.

»Jeg har aldrig set 'Beverly Hills', jeg er måske for ung til det. Men det bliver vi kaldt dernede. Jeg ved ikke, om vi skal være glade for det. Mads har fundet på det, og det bliver lidt brugt af holdkammeraterne nu,« griner Mensing.

24-årige Aaron Mensing er netop udtaget til sin første slutrunde som dansk landsholdsspiller. Men virkeligheden kunne have været en anden for venstrebacken, der også havde mulighed for at stille op for det tyske landshold.

Som søn af tyske forældre var der nemlig bud efter ham fra grænselandet. Faren er fra Hannover, moren er fra Flensborg, men Mensing er født og opvokset i Danmark og har gået i tysk skole i Danmark som en del af det tyske mindretal.

Derfor var beslutningen ikke nem, da den tyske landstræner, Alfred Gislason, ringede til ham i foråret 2021. Her var Mensing også udtaget til det danske landshold, så der skulle træffes en vigtig beslutning.

Mensing i aktion. Foto: Tamas Vasvari Vis mere Mensing i aktion. Foto: Tamas Vasvari

»Min familie ville ikke presse på den ene eller anden side, det var helt op til mig. Jeg føler mig både dansk og tysk. Jeg har statsborgerskab i begge lande, men jeg gik i sidste ende med min mavefornemmelse, og jeg har ikke fortrudt. I og med jeg har boet så mange år i Danmark, føler jeg bare et større tilhørsforhold,« siger han om beslutningen og tilføjer:

»Men nu bor jeg i Tyskland, og så kan jeg også mærke, at jeg har noget tysk i mig. Der er meget identitet forbundet med det. Hvad er jeg egentligt? Jeg er lidt begge dele,« siger han.

I sine spæde ungdomsår spillede Mensing i Flensborg, hvor hans mor er fra. Men karrieren tog fart i Sønderjyske og Team Tvis Holstebro, inden han blev hentet til Flensburg-Handewitt, hvor det næste skridt i karrieren skal tages.

»Jeg har fået en masse spilletid og ansvar, og jeg kan godt mærke, der er et større pres dernede. Jeg har lært en masse ved at spille de store kampe,« siger han.

Desuden passer skiftet perfekt ind i hans tyske rødder.

»Flensborg har jo en stor dansk historie med mange spillere. Det er tæt på Danmark, og der kommer mange danske tilskuere. Der er 25 minutter hjem til mine forældre, så der er en masse fordele ved at kunne spille i Bundesligaen og være tæt på Danmark og familien. Mine forældre er der til næsten alle kampe,« siger han.

Nu er den danske Brandon Walsh så tjekket ind til sin første slutrunde for det danske landshold.

»Jeg er spændt på at skulle spille en slutrunde, så man kan godt sige, jeg er lidt grøn. Jeg skal først finde ud af, hvordan det er at være til slutrunder. Bliver der brug for mig, glæder jeg mig til at bidrage med det, jeg kan,« slår han fast.

Mensing fik sin debut i EM-kvalifikationskampen mod Finland i maj sidste år.