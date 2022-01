2021 var et vanvittigt år for mange.

Men måske ikke helt så vanvittigt som for den danske landsholdsprofil Mathias Gidsel.

Det 22-årige stortalent trådte ind i året som et ret ukendt ansigt i det danske land, men da året gik på hæld, kunne han se tilbage på VM-guld, MVP-titel, OL-sølv, et skifte til Bundesligaen og at blive kåret som årets fund som den første håndboldspiller i 64 år.

»Jeg tror aldrig, jeg kommer til at opleve et lige så vildt et år med lige så mange vilde oplevelser. Det er gået så stærkt. Et eller andet sted håber jeg også, der bliver lidt hverdag igen, og at der kommer mere ro på,« siger Gidsel.

Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL

»Der har været meget stress med nye ting hver dag. Det har været et år med de vildeste opture, men jeg er også blevet ramt af nogle nedture. Jeg har fået rigtig mange erfaringer. Jeg føler mig lidt ældre allerede,« tilføjer han.

For bagsiden af medaljen har også vist sig. Stresset og det fysiske pres kostede mange kilo på kroppen. Og i efteråret måtte han trække stikket. Han var simpelthen udkørt.

»Jeg har en fysik og en spillestil, der gør, at jeg taber mange kilo. Aktivitetsniveauet på banen er måske lidt overgearet. Mikkel (Hansen, red.) vil nok mene, at jeg måske tager for mange af de situationer og kører på hele tiden,« smiler han og fortsætter:

»Jeg var nok slidt godt ned og trængte til at få en god, gammeldags pause i min seng i mange dage. Eller det var i seks dage, men det er mange i min verden. Det var det, jeg havde brug for. I dag står jeg endnu stærkere. Jeg har lært meget og ved, hvad det vil sige at passe på sin krop.«

Gidsel har også kunnet se sin egen popularitet eksplodere efter det vilde VM og flotte OL. Når han tørner ud for GOG i den danske liga, er interessen massiv.

»Jeg sender lidt flere konfirmationshilsner til folk og skriver flere autografer. Jeg har været meget bevidst om, at folk er kommet langvejs fra for at få en autograf.«

»Derfor har jeg været opmærksom på at bruge 30-40 minutter ekstra på det, fordi det var det, jeg selv synes var fedt, da jeg var barn og så op til stjernerne. Det koster ikke mig noget at give lidt tilbage og gøre nogen glade. Det har været vildt at mærke i 2021. Jeg håber, at folk kan se, at jeg ikke har ændret mig, men også at jeg har været god til at give lidt igen,« siger han.

Den danske stjerne peger selv på, at han har fået god støtte fra sine rådgivere Simon Friis og Lasse Kronborg, der har været med til at få fremtiden på plads hos tyske Füchse Berlin fra sommeren. Derudover har familien Gidsel hjulpet ham igennem det hele.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Min familie har været fantastisk, de har måske ikke forstand på håndbold, men de har haft fokus på mennesket Mathias og sørget for, at han er kommet med. Jeg er omgivet af mange gode mennesker. Jeg har også haft gode holdkammerater, der har kunnet tage noget af presset fra mig. Det er ingen selvfølge, at de skal skrive til mig og høre, hvordan jeg har det. Men det siger også meget om dem, og hvor meget de har passet på mig,« lyder det fra Gidsel.

De mange succesoplevelser betyder også, at danskeren nu møder ind til EM-slutrunden i Ungarn som et naturligt førstevalg på højre backen. Og med de tilhørende forventninger, der er, når man er verdensmester.

»Jeg er glad for presset. For det er et tegn på, at både jeg og holdet har gjort det godt. Jeg læner mig meget op ad mine holdkammerater. Jeg spiller jo stadigvæk bare håndbold. Det er mit mindset. Uanset hvad I synes om mig, er det håndbold, jeg spiller. Det er fantastisk at træde ind på banen med den afslappede mentalitet, jeg har fået nu. Til VM var der måske lidt mere stress, men nu ved jeg, at det går godt for det meste, når jeg tager det roligt,« siger han.

Gidsel sender en kærlig tanke til sine landsholdskammerater – men det er ikke uden tøven. For de kan godt lide at drille den unge knægt, som hele Danmark har lært at kende på rekordtid.



»Mange har snakket om mig, men det er måske lidt forkert, at det er mig, der kommer i spotlyset, for det er på grund af dem. De har passet meget på mig. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal udtrykke min taknemmelighed, uden at de driller mig i morgen. Men mit 2021 skyldes deres hjælp. At de har gidet at hjælpe sådan en pisunge som mig, kan jeg kun være glad for. De har sørget for, at jeg ‘bare’ kunne spille håndbold.«

Stikker de til dig?



»De stikker MEGET til mig. Når jeg ikke har set dem i et halvt år, så har de samlet en hel liste med dumme ting, jeg har sagt og gjort, så de kan drille mig. Måske har de fået lidt mere skyts til listen nu,« griner han.