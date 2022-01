Denne januar bliver sidste gang for 38-årige Lasse Svan. Sidste gang, han spiller en slutrunde med det danske landshold.

Til sommer er det slut. Her stopper han karrieren og efterlader håndboldverdenen på toppen.

Han har vundet EM, OL, to gange VM-guld, Champions League, tyske mesterskaber og listen fortsætter næsten i det uendelige.

Det er et af landsholdets allerstørste cv’er, der forsvinder. Og selvom det måske ofte er superstjerner som Mikkel Hansen og Niklas Landin, der løber med overskrifterne, er det en stor profil, Danmark siger farvel til.

Lasse Svan fik debut for det danske landshold helt tilbage i 2003. 19 år efter stopper han på landsholdet, når karrieren slutter efter sæsonen. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Lasse Svan fik debut for det danske landshold helt tilbage i 2003. 19 år efter stopper han på landsholdet, når karrieren slutter efter sæsonen. Foto: GONZALO FUENTES

»Jeg synes, jeg har fået en masse ros igennem min karriere, men jeg har på samme måde aldrig haft behov for at være den, der skulle stå forrest. Jeg har det fint med at gøre de ting, jeg gør og vide, at det er med en kvalitet, jeg kan stå inde for. Jeg gør, hvad jeg kan, for at vi kan lykkes,« siger Svan til B.T.

Beslutningen om karrierestoppet blev meldt ud i efteråret efter en længere proces, hvor Svans familie og venner blev taget med på råd.

Nu gør han sig så klar til EM som en afklaret mand.

»Det bliver en speciel slutrunde. Det gør det helt sikkert, men jeg har også et mål om, at det ikke skal fjerne fokus fra vores opgave.«

»Jeg var spændt på, hvordan det ville være, når mit karrirestop blev offentliggjort. Jeg var meget lettet, da det kom ud. Og grunden til, at det skete tidligt på sæsonen var, at jeg ikke ville gå og blive spurgt til, hvor længe jeg ville blive ved. Den plan har fungeret godt,« forklarer Svan.

For den rutinerede landsholdsspiller har vilkårene ændret sig de seneste år. Han slår fast, at han stadig elsker at spille, men for ham har det været lige så vigtigt for karrieren, at han har haft sine venner tæt på.



Og så er der selvfølgelig familien.

»Jeg kunne sagtens have spillet videre. Kroppen kan sagtens holde til det. Den har det vidunderligt. Det er ikke der, skoen trykker. Jeg har en datter, der går i skole, min søn starter i skole til sommer.«

»Når jeg har fri på en dødssyg mandag, kan jeg ikke holde ungerne hjemme og lave noget med dem. Derfor passer det også godt at stoppe til sommer og have weekenderne fri sammen med børnene. Der var mange ting, der gjorde, at den følelse, jeg sad med, var, at det passede at gøre det nu,« siger han.

Efter 14 år i Tyskland vender familien derfor hjem til Danmark til sommer.

»Det bliver dejligt, jeg glæder mig til det. Jeg har nydt at bo i Flensborg i alle de år, jeg har været der. Flensborg kommer til at stå mit hjerte meget nær for altid, men det bliver dejligt at komme tættere på familie og venner og have tid til at være sammen med dem,« lyder det fra Svan.

I Flensburg-Handewitt har Svan gennem årene udviklet sig til en klublegende, og i efteråret nappede han kamprekorden i klubben fra Lars Christiansen, der fik 626 kampe i grænseklubben. Ja, han tog også Christiansens scoringsrekord.

Endnu en merit til det vilde cv.



»Jeg synes, det er meget. Det har aldrig været en ambition for mig at stå med alle de meritter, jeg har. Lars Christiansens rekorder i Flensborg var fuldstændigt vanvittige, og alle de titler, der hører til … Det er meget at forholde sig til. Det er kæmpestort. Og jeg har svært ved at skulle beskrive det. Jeg er utroligt stolt over det, når jeg kan kigge tilbage på det, når jeg stopper,« smiler Svan.

Nu venter EM-slutrunden for Danmark, hvor målet er guld. Men når harpiksen er vasket af til sommer, bliver der tid til eftertanke. Muligvis med endnu mere drys til cv'et.

»Jeg tænker på et tidspunkt, at jeg kan få sat lidt mere perspektiv på det, når jeg får sat mig ned efter karrieren med en god flaske rødvin – eller to – og kan sidde og snakke med vennerne.«

Danmark åbner EM 13. januar mod Montenegro.