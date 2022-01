Den danske keeper Jannick Green er blevet taget varmt imod af sine landsholdskammerater.

Green er langt om længe klar til kamp i Ungarn efter en vanvittig coronaføljeton, der tog sin start for to uger siden, da målmanden blev testet positiv for coronavirus.

Nu er han langt om længe clearet og er skiftet ind i truppen, hvor han er blevet genforenet med værelseskammerat Henrik Møllgaard. Og landsholdsspillerne har sørget for, at Green føler sig velkommen.

»Folk har taget godt imod mig. Jeg skal dog høre på lidt dårlige jokes,« griner Green og giver eksempler på holdkammeraternes drillerier.



Green glæder sig til at få bolden i hænderne igen. Foto: Claus Bech Vis mere Green glæder sig til at få bolden i hænderne igen. Foto: Claus Bech

»'Nu kommer ham den syge' eller 'Nu kommer ham den spedalske', eller hvad der ellers kan blive sagt af dumme ting. Jeg tager det hele med mig. Det er dejligt at være her,« griner Green.

Han er mest af alt lettet over at være tilbage. Da han langt om længe testede negativ hjemme i Danmark, blev han ramt af en overraskelse, da han ankom til Debrecen. Her var testen positiv.

Og så måtte Green igen i isolation. Denne gang i Ungarn. Heldigvis for ham varede det ikke længe, før han var ude igen efter flere ugers uvished.

»Det har været nogle kaotiske og forvirrende dage. Det har egentlig bare været en stor overraskelse, det hele. Først troede jeg ikke, jeg kunne blive negativ. Det blev jeg så. Og så troede jeg, alt var godt, og så blev jeg positiv igen,« siger Green.

Green tilbragte det meste af tiden i Danmark i isolation i sommerhus, men han fik dog et kærkomment afbræk.

»Jeg nåede et par dage hjemme ved mine forældre, da jeg havde fået bekræftet, jeg ikke kunne smitte mere, fordi jeg var ved at blive sindssyg i isolation,« siger landsholdskeeperen, der glæder sig til at komme i gang med sin daglige træning.

Det var lidt svært i sommerhuset.

»Der var nogle dage, jeg skulle holde mig i ro. Efter det kom jeg i gang med lidt let styrketræning. Der var ikke lige nogen vægte, jeg kunne bruge. Jeg måtte bruge det, der var. Jeg hoppede rundt, løftede nogle stole og lidt af hvert. Det har været kreativt,« fortæller han om tiden i isolation.

Mandag møder Danmark Nordmakedonien, og danskerne er allerede videre efter sejre over Montenegro og Slovenien. Det betyder, at stjerner skal spares, og det kan give spilletid til Green.

»I første omgang glæder jeg mig over, jeg kan træne håndbold igen. Det er efterhånden nogle dage siden, jeg har haft bolden i hænderne. Og så må vi se, hvad Nikolaj (Jacobsen, red.) beslutter sig for. Men jeg er ikke kommet herned for at tage på ferie, så hvis han har brug for mig, spiller jeg gerne. Også selvom jeg måske mangler lidt timing, men det kommer.«

Green blev søndag skiftet ind i EM-truppen på bekostning af Johan Hansen, der blev skadet i læggen mod Montenegro.