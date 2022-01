Landstræner Nikolaj Jacobsen havde en dårlig nyhed med, da landsholdet søndag eftermiddag ankom til en let omgang træning i Fönix Arena i Debrecen.

Han kunne nemlig fortælle, at den danske stjerne Mathias Gidsel søndag ikke var i stand til at træne på grund af de smerter, som et hårdt slag i ribbenene under lørdagens storsejr over Slovenien medførte.

»Mathias er tvivlsom til i morgen (kamp mod Nordmakedonien, red.). Det er svært at svare på, hvor hårdt han er ramt – han er hjemme på hotellet. Så lige nu giver vi ham ro og pause.«

»Og så håber vi, at han er klar til at spille på torsdag (første kamp i mellemrunden, red.),« fortalte landstræneren.

Er du bekymret?

»Der skal lige gå en dag eller to mere, før det begynder at bekymre mig. Men lige nu er han da ramt, og derfor er han heller med i hallen.«

Nikolaj Jacobsen afslørede desuden, at han har besluttet sig for hvilke spillere, der får en tiltrængt fridag i mandagens betydningsløse kamp mod Nordmakedonien.

»Ja, det har jeg. Men jeg vil ikke afsløre det. Det må I vente med at se til i morgen.«

Danmark er allerede sikker på at vinde sin gruppe, og makedonerne kan ikke længere nå avancement. Så det lugter af, at der bliver spilletid til flere af de danske marginalspillere.

Det indikerede Nikolaj Jacobsen også kraftigt.

»Jeg har altid været tilhænger af mottoet 'kan du spare, så spar!'. For vi kan få brug for de kræfter senere. Og jeg tror ikke på, at det koster noget i præstationen. Der er så meget ro og selvtillid på dette hold.«