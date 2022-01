'Hej, hvad vil du?’ ‘Hvorfor ringer du?’

Ordene er Hans Lindbergs, da han ser landstræner Nikolaj Jacobsens nummer ringe på sin telefon.

Den 40-årige veteran står midt i morgenræset med madpakker og børn, der skal i skole. Men det hele bliver vendt op og ned på kort tid.

»Jeg var lidt i tvivl om, hvad han ville. Jeg skulle til at aflevere min ældste i skole, og den yngste skulle i børnehave. Jeg skulle selv til træning. Det var lidt mærkeligt, det var nok det mest kaotiske tidspunkt på dagen, han kunne fange mig på,« griner han.

For ud af det blå har Lindberg fået en ny chance på det danske landshold, han egentlig havde afskrevet. Johan Hansen fik en fiberskade i læggen, og derfor er Lindberg blevet indkaldt til EM efter at have været ude i kulden i længere tid.

Ja, han troede faktisk, det var slut. At landsholdet var overstået for ham. Men lørdag aften kom han på banen i 34-23-sejren over Slovenien. Kun i et par minutter. Men det var nok for ham.

»Jeg havde ikke regnet med at spille en landskamp igen. Det var ret fjernt fra mit hoved. Jeg havde afskrevet, at jeg skulle være en del af det igen, men nu står jeg her,« siger han ærligt og tilføjer:

»Det var specielt, jeg var glad og jeg strålede indvendigt under nationalsangen Jeg var spændt. Om det så blev til nul minutter eller lidt flere, det er lidt ligegyldigt, holdet er det vigtigste,« siger han.

Nu er han i stedet en del af Danmarks guldjagt. Det har han prøvet før, men Lindberg er lykkelig for, at hans januar er blevet vendt op og ned på hovedet.

»Jeg forventer ingenting. Jeg er her for at gøre det, jeg nu kan. Vi må se, hvilken rolle jeg får i turneringen. Det er ikke op til mig. Kommer jeg på banen, gør jeg mit bedste. Er jeg ikke på banen, gør jeg mit bedste for at bakke de andre op.«

Lindberg skulle have været i gang med opstarten i Berlin, og i disse dage havde han planer i Danmark, der nu er blevet aflyst.

»Hvis Nikolaj havde ringet lidt senere, sad jeg måske på færgen til Gedser. Men det er ikke besværligt, når man skal med landsholdet. Så smider man, hvad man har i hænderne og prøver at finde ud af det.«

Danmark er med sejren over Slovenien klar til mellemrunden med to point. Og det betyder, at der er gode muligheder for mere spilletid til Lindberg i mandagens opgør mod Nordmakedonien, hvor der ikke er noget på spil.