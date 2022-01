Danmark er klar til mellemrunden ved EM i Ungarn og Slovakiet.



Og det skyldes især, at landsholdsstjernen Niklas Landin var flyvende efter pausen mod Slovenien.

Her pillede han glansen af de slovenske skytter, der undervejs i kampen næsten nægtede at passerer ham på straffekast.

Undervejs måtte Landin dog tale med store bogstaver, da han over to gange blev skudt omkring hovedet af den samme spiller.

Foto: Zsolt Czegledi Vis mere Foto: Zsolt Czegledi

»Jeg accepterer lidt, at han skyder mig i panden første gang. Der siger jeg ikke noget til det. Men anden gang synes jeg, det er lidt unødvendigt at ramme mig to gange i en halvleg.«

»Og så bliver jeg lige nødt til at sige til ham, at det ikke er okay. Og så havde han heller ikke flere afslutninger, så det var fint,« smiler Landin.

Er det med til at tænde dig som keeper?



»Ja, det er det jo. Så kan man også mærke selv, at man er dér, hvor man skal være.«

Efter pausen fik han en løftet pegefinger fra dommerbordet på grund af episoden.



»De synes, at det er usportsligt, at jeg går efter ham anden gang for at sige, at det ikke er okay, han skyder mig i hovedet. Det skulle jeg stoppe med, siger han og tilføjer, at diskussionen fortsatte, da man fra officiel side også mente, at Landin ikke måtte hoppe ud i de slovenske skyttere, når de var på vej ind over i et vip.

»Hvad skal jeg så gøre som målmand? Skal jeg bare blive stående på stregen og håbe på, han rammer mig og sprælle lidt? Jeg bliver nødt til at komme ud og angribe. Sådan har jeg altid gjort, og jeg synes, det er lidt en fejl at sige, jeg ikke må angribe skytten, når han hopper ind til mig,« siger Landin.

I sidste ende kan han dog juble over, at Danmark har begravet EM-spøgelset fra 2020 for en stund og nu er videre til mellemrunden efter blot to kampe.

»Det er virkelig dejligt. Og det er virkelig dejligt, vi kan have en forholdsvis fri kamp mod Nordmakedonien, hvor vi kan spille med lidt andre opstillinger og spillere, der ikke har spillet så meget. Med det spil, vi har leveret, kan vi også fortjent gøre det og så er vi klar til mellemrunden,« siger han.

Danmark møder Nordmakedonien mandag, inden man tager hul på mellemrunden.