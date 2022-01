To kampe, to sejre. Danmark er videre ved EM allerede inden den sidste gruppekamp mod Nordmakedonien!

Det står klart efter 34-23-sejren over Slovenien lørdag aften, og det betyder endda også, at Danmark har to point med over til mellemrunden som gruppevinder.

Herunder kan du se B.T.s karakterer fra opgøret:

Verdensklasse! Du må aldrig dømme ham ude. Han er dér, når det for alvor brænder på. Du kan ALTID regne med landsholdsanføreren. Det kan godt være, han bliver skudt lidt i sænk, men han er bare så god, at han kommer igen. De slovenske straffeskytter gik næsten grædende fra hallen. Det var helt vanvittigt.

Så du det? Det var sindssygt. Potentialet er så vildt hos den unge fynbo. Undervejs gav han den slovenske keeper en skarp skinfade, man ellers kun kan få hos en barber i København K til den nette pris af 599. Fra helt umulige positioner viste han et skudrepertoire, der kan gøre ham til en af de bedste på positionen.

Meep, meep! De lynhurtige slovenere drev godt nok gæk med Møllgaard i midterforsvaret. Han blev tit fanget i ubalance i det hæsblæsende tempo, Slovenien lagde for dagen. Aalborg-kæmpen har været et uhyre vigtigt omdrejningspunkt for det danske landshold - og forsvar - i årevis. Men han er ikke kommet alt for godt ind i EM. Endnu.

Er du helt skør, hvor er han driftsikker. Saugstrup fortsætter sit store spil på landsholdet. Undskyld udtrykket, han er bare skide god og er vokset helt vildt med opgaven. Træfsikker og i balance i begge ender af banen. En af de danskere, der holdt niveau over hele kampen. Han er blevet en uundværlig profil for Danmark.

Vi forventer bare mere af Mikkel Hansen: Han stemplede ind i turneringen med vilde 10 kasser, men der var simpelthen for mange fejl mod Slovenien. Der var ikke jackpot i skudarmen. Langt fra. En spiller af hans klasse viser altid prøver på sine store evner, og det gjorde han også. Men barren er bare sat højere for Hansen.

Kom ind i starten af anden halvleg og hamrede bolden uimodståeligt op i hjørnet.



Puha... Det så altså ikke alt for godt ud. Lauge er slet ikke kommet i gang med EM. Det skulle være Nikolaj Jacobsens helt store luksusproblem at få tilføjet en klassespiller af hans kaliber - hidtil har der bare intet luksuriøst været over Lauges EM. Han kom skidt fra land mod Montenegro, og det fortsatte mod Slovenien.

'Gidsel's on fire! Your defence is terrified!' synger de danske landsholdsfans om den sprudlende darling. I starten af kampen mod Slovenien var det mest ildebrande, han selv havde skabt, han prøvede at slukke. Han spillede sig vanvittigt stærkt op i løbet af kampen og var med til at løbe fra lørdagens modstander. Kæmper som en gal. Som altid.

Lad os bare sige, det var en stille dag på kontoret for den rutinerede landsholdskæmpe, der er i gang med sin sidste slutrunde. Han havde ikke ét skud i første halvleg. Det var ikke hans skyld, spillet kørte bare ikke meget ud i hans side af banen. Men han var sikker som altid, når der var brug for ham.

Fik få minutter på banen.



Hold da op, en stærk kamp! Wow. Mensah kom ind efter et kvarter i stedet for Lauge i et forsøg på at få gang i det danske spil og forsvar. Og det må siges, det gav pote. Han var med til at bringe mere ro på og sørge for, at Danmark kom bedre med i opgøret. Han fortsatte stilen i anden halvleg med gode aktioner. Fornemt.

Kom ikke på banen.



Stop, en Hald! Han kom ind i stedet for Møllgaard, og det virkede til, at det hjalp på stabiliteten i den danske midterblok. Scorede på sine chancer og brugte sin massive fysik til sin fordel i midterblokken. Det må være rart for landstræneren at have det muskelbundt i baghånden.

Kom ikke på banen.



Lillebror Landin fik anden halvleg i vanlig stil. Han deler spilletiden med Emil Jakobsen på fløjen. Og det var ingen nem opgave at gå ind og fortsætte Jakobsens gode spil. Men den slovenske keeper får sikkert mareridt i nat omkring de danske venstre fløje, for bombardementet fortsatte. Fin defensiv indsats også.

Der blev nok tygget lidt kraftigere på tyggegummiet ude på sidelinjen efter det første kvarter af kampen. For Danmark var i problemer. Spillet gled ikke, og det tog lidt tid, inden Jacobsen fandt løsningerne. Men han fandt dem ved at løse problemet i midterforsvaret. Det kan godt være, spillet mangler lidt endnu, men to sejre i to kampe og to point med videre til mellemrunden... Det kan vi ikke klage over.