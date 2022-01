Når håndboldherrerne januar efter januar jagter guldmedaljer, er der millioner af danskere, der følger med hjemme i stuerne.

Derfor er det ikke uvant for Emil Jakobsen at have mange øjne, der hviler på hans næste skridt ude på den danske venstre fløj. Men torsdag aften i EM-åbningskampen mod Montenegro var det lidt en anden oplevelse, der ventede danskeren.

For folk følger ikke kun med hjemme på tv-skærmen. Nej, når Instagram-kongen Anders Hemmingsen deler indhold på det sociale medie til sine 1,2 millioner følgere, bliver der lagt mærke til det.

Og i denne omgang var det Jakobsens sko, der vakte opsigt på nettet. Slet og ret, fordi det ligner, at Flensborg-fløjen spiller i klipklapper. Synsbedraget har fået flere til at undre sig.

Emil Jakobsens sko, der i den grad kan minde om nogle klipklappere rent visuelt, er gået viralt hos Anders Hemmingsen. Vis mere Emil Jakobsens sko, der i den grad kan minde om nogle klipklappere rent visuelt, er gået viralt hos Anders Hemmingsen.

»Haha, ja, jeg har set det. Jeg tror faktisk, at Mathias Gidsel også blev smidt op engang før i forhold til vores 'slippers'. Jeg spiller i Puma, så det er jo fin reklame for dem,« griner Jakobsen og fortsætter:



»Jeg tror bare, det er, fordi jeg har hvide sokker på, og så går de i ét med resten af skoene. Og så ligner det bare nogle klipklapper. Det er meget sjovt, at det er blevet delt,« siger den talentfulde landsholdsspiller.

Jakobsen spillede første halvleg af 30-21-sejren over Montenegro, mens Magnus Landin tog anden omgang. Det er ingen ny model, at Emil Jakobsen starter kampene, hvis Danmark starter i den ende, hvor Mikkel Hansen ikke har langt til sin position i forhold til forsvars-angrebsudskiftningen.

Og den model har fungeret godt.

Emil Jakobsens sko er gået viralt. Vis mere Emil Jakobsens sko er gået viralt.

»Det er en rigtig fin måde at gøre det på; det har fungeret rigtig godt. Især for mig. Det ligner også, det fungerer for Magnus: Jeg er bare glad for at få en halvleg,« siger Jakobsen.

Han skiftede i sommer til Flensborg-Handewitt i den tyske Bundesliga. Her har der ikke været lige så meget spilletid, og derfor sætter Jakobsen stor pris på tilliden fra landstræner Nikolaj Jacobsen.

»Jeg har ikke spillet så meget, som jeg håbede på. Eller i hvert fald ikke lige så meget, som jeg gjorde i GOG. Det er dejligt, at jeg ved, jeg i hvert fald får en halvleg på landsholdet. Det er skønt, og det lægger lag på mit spil. Jeg er glad for, at Nikolaj har vist mig den tillid. Det trives man bedst under som spiller,« siger han.

Danmark møder lørdag Slovenien i den næste gruppekamp. Du kan følge med før, under og efter her på B.T.