Vi skal jo være ærlige her, ik’?

Selvfølgelig skal vi det. Og sandheden er, at jeg altså sad og var en smule bekymret i pausen, hvor Danmark havde en spinkel føring på to mål.

Der var alt for mange fejl og for mange af de danske stjerner, som svigtede og ikke leverede varen i de første 30 minutter.

Mikkel Hansen var langt under niveau. Mathias Gidsel spillede vel nærmest sin dårligste landskamp i karrieren. Niklas Landin reddede for få bolde. Og Rasmus Lauge var endnu en gang et skuffende bekendtskab.

Men da anden halvleg var fløjtet af, sad jeg tilbage med følelsen af at have oplevet en fuldstændig suveræn og overlegen dansk præstation.

Sådan er sport. Rigtig meget er øjebliksbilleder. Og det aktuelle billede er altså, at Danmark med en sublim anden halvleg demonstrerede, hvorfor de er den største titelfavorit i EMs historie.

For Danmark pulveriserede Slovenien i gruppefinalen, og holdet viste med sejren på 34-23, at de har mindst et par gear ekstra i forhold til det, vi så i åbningskampen – og egentlig også i første halvleg mod slovenerne.

Danskerne var klar fra start, det var der ingen tvivl om. Man skulle bare se Mikkel Hansens jubelbrøl, da han scorede til 1-1 på et straffekast. Den slags plejer altså ikke at kunne bringe Hansens pis i kog – det har han oplevet alt for meget til.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men den aktion fortalte meget om, at danskerne var opsatte på at matche slovenerne på vilje og indstilling fra første fløjt. Noget, som er et af de allerstørste fokuspunkter for danskerne ved denne slutrunde.

Spillet kunne bare ikke helt følge med i første halvleg. Men efter pausen lykkedes de danske verdensmestre med at ramme topniveauet og vise hele repertoiret frem.

Niklas Landin rullede gardinerne ned inde i målet og viste, hvorfor han er verdens bedste.

Mikkel Hansen hankede op i sig selv og begyndte at skyde med skarpt i angrebet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Mathias Gidsel fik oprejsning og endte – symptomatisk for højre backens vanvittige landsholdskarriere – med at blive kåret til kampens bedste spiller.

Ja, selv Rasmus Lauge begyndte endelig at falde bedre ind i det danske spil.

Mads Mensah Larsen løber sjældent med de store overskrifter, men han fortjener i den grad også ros for en bundsolid indsats. Ja, sådan kunne vi faktisk blive ved og ved. Over hele linjen var det imponerende.

Nu er Danmark helt som forventet klar til mellemrunden, men holdet skal selvfølgelig tanke endnu mere selvtillid i næste kamp mod Nordmakedonien.

Opgøret er sådan set ligegyldigt på papiret, for landsholdet er sikre på at få to point med over i mellemrunden, og det betyder, at landstræner Nikolaj Jacobsen kommer til at give nogle af reserverne spilletid. Her er niveauet dog stadig så højt, at det ikke bliver noget problem at slå nordmakedonerne.