Det var en absurd situation for landsholdsmålmand Jannick Green.

Efter flere corona-isolationsdage hjemme i sommerhuset, var den daglige test endelig negativ – og så kunne han flyve til Ungarn og slutte sig til EM-gutterne – bare for at teste positiv og blive smidt i isolation.

»Vi har alle sammen ondt af Jannick. Surt at teste negativ derhjemme, og så komme herned og teste positiv. Og nu skal han så igen isoleres på et hotelværelse,« lød det fra landstræner Nikolaj Jacobsen efter lørdagens stensikre 11-målssejr over Slovenien.

»Men vi håber, Jannick hurtigt tester negativt igen.«

Landstræner Nikolaj Jacobsen under EM kampen mellem Danmark-Slovenien i Debrecen, Ungarn lørdag den 15 januar 2022

Landsholdsbossen medgav, at det uventede testdrama har været forstyrrende for landsholdet – og har forstærket den bekymring for et dansk smitteudbrud, han konstant render rundt med.

»Det fylder jo. Det er der ingen tvivl om.«

»Man prøver at beskytte sig selv. Men vi ved også, at i sådanne nogle kampe her kan vi ikke gøre noget. Og vi erfarer stadig, at der er spillere, der spiller kampe, hvor deres smitte først bliver opdaget bagefter.

»Så risikoen er der hele tiden. Den er man selvfølgelig bange for,« erkendte Nikolaj Jacobsen.

Næste opgave for ham og de danske drenge bliver på mandag, hvor Nordmakedonien venter i den sidste gruppekamp.

Opgøret er uden betydning for begge hold, da Danmark har sikret sig gruppesejren, mens nordmakedonerne ikke længere kan nå avancement.