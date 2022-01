Han har prøvet det før, og han vil prøve det igen.

For godt nok har 37-årige Henrik Mølgaard været en del af landsholdet i årevis og vundet det meste, men han er langtfra færdig. I hvert fald ikke hvis han selv skal bestemme.

Med sig i bagagen har han et mærkværdigt 2021, der bød på VM-guld, OL-sølv og en plads i Champions League-finalen med klubholdet Aalborg.

Undervejs er han blevet smittet med corona to gange – senest 22. december, hvilket har sat kroppen på overarbejde op mod EM-slutrunden.

Med andre ord: Der har været fart over feltet hos en af landsholdets store klipper. Både på og uden for banen.

»Heldigvis har kroppen det fint, efter jeg blev smittet. Man skal helst holde sig i gang, når man kommer op i min alder, så det er mest der, jeg har kunnet mærke det, at jeg har holdt en pause. Nu har jeg været smittet to gange og er blevet stukket tre gange. Jeg burde være fuldblods nu,« griner han og fortsætter om det vilde 2021:

»Jeg har måske lidt svært ved at skille tingene ad. Der har været mange store, men også lidt underlige oplevelser. De unge drenge har ikke prøvet at spille en slutrunde endnu med tilskuere, det skal de så prøve nu. Det har jeg været mest ked af efter 2021, at vi har gjort det meste for os selv. Vi har mærket den store opbakning, men vi vil også gerne give noget tilbage. Og vi lever af den energi, vi får af fansene. Det er både, når det er vores egne, men også udeholdets. Det har været en besynderligt år. Børnene har været hjemme. Det har været en stor grød af pressemøder, restriktioner og medaljer.«

Møllgaard fik debut på landsholdet i 2006, og han har med tiden udviklet sig til at være et af holdets store samlingspunkter. Han ved godt, han ikke har mange år endnu, men at spille for Danmark er stadig dér, han samler energi i et hårdt håndboldprogram på klubplan.

Hos Aalborg løber kontrakten til 2023, og der er heller ingen planer om at parkere livet som landsholdsspiller.

»Landsholdet har altid givet mig energi. Når vi har spillet mange kampe på klubholdet, så er der en logik i, at man kunne bruge de otte uger om året, vi er samlet, til at passe på kroppen og være sammen med familien. Men jeg får så meget energi af landsholdet. Her er nogle af mine bedste venner, og så er det et afbræk fra klubholdet,« siger han og tilføjer:

»Jeg har bestemt ikke lyst til, at det skal slutte, men jeg er også realistisk, i og med at jeg er fyldt 37 år. Jeg ved godt, der måske ikke er så mange år tilbage, men jeg synes bare, det er skide sjovt at være her. Det er fedt at være en del af fællesskabet og forme det og give noget videre til dem, der er kommet med nu.«

Et indtog af unge talenter på Danmarks bedste herrelandshold har betydet meget for den rutinerede kæmpe, der har været nødsaget til at ruske lidt op sig selv.

»De er en anden generation og har vokset op med sociale medier, og de synes måske, det er sjovt at spille Playstation langt ud på natten, hvor vi andre sad og snakkede, og hvis man ikke gad det, kunne man gå op og læse en bog.«

»Det giver mig meget, at de er med til at ændre kulturen. Hvad skal vi gøre for at være sammen? Skal vi stadig spille kort seks gamle nisser, eller hvordan får vi alle med? Det er sgu meget sundt. Især for os, der måske troede, vi havde alle svarene.«

Han peger selv på, at Danmark netop er blevet hjulpet på vej af de nye skikkelser på holdet.

»Vi har fået nogle unge mennesker ind, der ikke har prøvet, at det gjorde ondt endnu. De har ikke prøvet at blive kørt rundt på røv og albuer til EM. Eller tabe finalen med 16 mål. De tror nærmest ikke, de kan tabe en landskamp, fordi de har vundet VM og spillet et flot OL. Men det gør også ved noget ved energien og selvtilliden på holdet, at de unge er sultne og har en selvtillid, jeg nærmest ikke husker, jeg har set før.«

»De skal nok prøve, at det går lidt skævt på et tidspunkt, men det har de ikke prøvet endnu, så den energi er bare fed at få ind. Vi jagter kontinuerligt at ligge i toppen. Vi skal ikke vinde en slutrunde og så falde til bunds i den næste, fordi vi blev for selvfede. Den selvforståelse og selvtillid, de kommer med, har været en fed energi at få ind. Det kan jeg godt mærke som en lidt ældre landsholdsspiller. At prøve ungdomskådheden. Det er fedt at være en del af og kunne få en masse gode ting ud af det.«

Jagten på de gode ting er i fuld gang for Danmark, der er i indledende EM-gruppe med Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien.