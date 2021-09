Hun var lige ved at være der. Så skete det, der ikke måtte ske for Helena Elver.

'Jeg var så tæt på mit comeback, men det må vente. Det er fuldstændig uvirkeligt at tænke på og føles så uretfærdigt.'

Sådan skriver den 23-årige Odense-spiller i et opslag på Instagram, efter det tidligere tirsdag kom frem, at hun igen er ramt af en skade i sit knæ.

Det knæ, hun blev opereret i sidste år, da hun kom til skade under forberedelserne til EM sidste år. Siden har hun været væk fra håndboldbanen, men hun var ved at kæmpe sig tilbage.

I sidste uge fik hun et så et vrid i knæet, fortæller hun. Om en lille uge skal hun opereres, og først her kan lægerne fortælle, hvor slemt det står til.

Den værste besked hun kan få er, at korsbåndet skal rekonstrueres, og den bedste besked er, at der 'kun' skal fjernes noget arvæv.

'Jeg forstår det stadig ikke. jeg har fulgt planen fra klubben- og landsholdets sundshedsstab til punkt og prikke. Jeg følte mig stærk og stabil. jeg føler, at vi har gjort alt det rigtige, men nogle gange rammer uheld, og det må jeg bare acceptere,' skriver Helena Elver, der sidste år var i forrygende form og udset til en rolle på Jesper Jensens EM-landshold.

'Jeg holder fast i det lille håb, der stadig er, men for at være ærlig føles det meget tungt lige nu. Jeg har de bedste mennesker omkring mig, og en klub og nogle fantastiske holdkammerater, der støtter mig, og det er jeg ubeskriveligt taknemmelig for,« skriver Elver, der slutter af med at fortælle, at hun krydser fingre for sin operation.

Hvor lang tid 23-årige Helena Elver skal sidde ude vides ikke, og dermed er det heller ikke til at sige, hvornår landstræner Jesper Jensen igen får muligheden for at udtage hende.

I Odense Håndbold er de da også kede af, de må undvære hende endnu længere.

»Vi er utrolig kede af det på Elvers vegne. Hun har igennem det sidste år kæmpet en hård kamp for at komme tilbage på banen, og hun kunne endelig ane et snarligt comeback. Det er derfor ekstra hårdt at skulle se hende gå igennem endnu en skadesperiode. Vi vil som klub gøre alt for, at hun kommer igennem forløbet på bedst mulig vis og vender endnu stærkere tilbage,« siger klubbens direktør Lars Peter Hermansen i en pressemeddelelse.