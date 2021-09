I slutningen af august lukkede Odense Kommune dele af Næsby Skole, simpelthen for den ikke var sikker for eleverne. I forbindelse med nedlukningen af Næsby Skole igangsatte Odense Kommune en undersøgelse af de resterende skoler i byen.

Og den undersøgelse peger nu på, at problemerne på Næsby Skole er et enkeltstående tilfælde.

»Vi har indtil videre ikke kunne konstatere nogle fejl på andre skoler i Odense, og det tyder derfor på, at situationen omkring Næsby Skole er et enkeltstående tilfælde,« fortæller Per Rygaard, der er kontorchef for Byggeri og Ejendom i Odense Kommune, til B.T.

Per Rygaard fortæller dog i den forbindelse, at man stadig er i gang med undersøgelserne af flere skoler, og at man derfor endnu ikke definitivt kan fastslå, at der kun er problemer på Næsby Skole.

»Vi afventer den endelige rapport, før vi definitivt kan afgøre, om andre skoler også har problemer,« siger han.

Næsby Skole lukkede, fordi en bygning opført i 1965 var i så dårlig stand, at det ikke længere var forsvarligt at sende elever til undervisning i bygningen. Det fastslog en rapport udarbejdet af Henry Jensen fra Rådgivende Ingeniører.

Odense Kommune bad i den forbindelse om en såkaldt 'second opinion', som Rambøll udførte.

Rambølls second opinion slog fast, at Næsby Skoles konstruktion var overbelastet, og kommunen fastholdt derfor den delvise nedlukning af skolen. Eleverne fandt de dog en midlertidig løsning til, og de modtager derfor nu undervisning fysisk i centrum af Odense på den kommunale kursusejendom Phønix, der ligger på Schaksgade.

Fra uge 43 arbejder By- og Kulturforvaltningen sammen med Børn- og Ungeforvaltningen i Odense på en mere permanent løsning på Bellinge Idrætscenter, som de hver dag vil blive fragtet til og fra i bus.

»Vi ser løsningen med en etape på Phønix i første omgang og en efterfølgende løsning i Bellinge Idrætscenter fra uge 43 som den bedste under disse vanskelige vilkår, fordi den giver os mulighed for at have fokus på undervisning og børnenes læring,« sagde Berith Bonnesen dengang.