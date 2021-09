Klokken 06:36 modtog Fyns Politi en anmeldelse om en bilist, der kørte noget usikkert rundt i bydelen Skt. Klemens i det sydlige Odense.

Og hurtigt derefter eskalerede situationen.

Manden i bilen, som senere skulle vise sig at være en 51-årig mand fra Jylland, var nemlig ikke villig til at stoppe, da politiet kom frem. Han forsøgte i stedet at stikke af.

»Manden i bilen vil ikke stoppe, og han forsøgte at stikke af fra Politiet. Derfor sætter man gang i en eftersætning af manden,« siger vagtchef ved Fyns Politi til B.T.

Politiet får dog hurtigt kontakt til bilisten igen på Stenløsevej lidt uden for Skt. Klemens og tror egentlig, at den eftersætning nu er overstået. Men i stedet for at standse vendte den 51-årige bilist om og forsøgte at stikke af mod syd.

Det skete i en rundkørsel ved Fynske Motorvej. Men inden han vendte om, tog han flere omgange i rundkørslen, hvilket resulterede i, at han påkørte to af de patruljevogne, der ellers forsøgte at stoppe ham.

Og herefter satte biljagten for alvor i gang.

For politiet jagtede den 51-årige mand i 30 minutter.

»Politiet fortsætter deres eftersættelse af manden, og først efter 30 minutter lykkes det at komme op på siden af ham og presse ham til at stoppe,« siger Hans Jørgen Larsen.

Under den 30 minutter lange biljagt overtrådte den 51-årige mand adskillelige gange færdselsloven, og Fyns Politi er derfor nu ved at danne sig et overblik over alle mandens forseelser.

»Manden blev taget med tilbage på politigården, og lige nu sidder han og venter på at blive afhørt,« oplyser vagtchefen, der fortæller, at den afhøring går i gang i løbet af eftermiddagen.

Undervejs har den 51-årige mand dog ikke kørt voldsomt stærkt. Han kørte dog over flere spærrelinjer, kørte i den forkerte side af vejen og kørte altså som nævnt ind i to patruljebiler.