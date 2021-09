Den danske håndboldspiller Helena Elver er ramt af et nyt uheld.

For Odense-spilleren, der sidste år blev udtaget til EM med landsholdet, er igen blevet skadet i sit knæ. Det oplyser klubben.

Det var under en håndboldtræning, det gik galt for Helena Elver, der endnu engang skal opereres, efter hun i november 2020 blev korsbåndsskadet under optakten til EM.

»Vi er utrolig kede af det på Elvers vegne. Hun har igennem det sidste år kæmpet en hård kamp for at komme tilbage på banen, og hun kunne endelig ane et snarligt comeback,« siger Lars Peter Hermansen, der er direktør i Odense Håndbold og fortsætter:

Helena Elver (i midten) på banen i oktober 2020. Odense Håndbold og landsholdet har måttet undvære hende siden december 2020. Foto: Csaba Krizsan Vis mere Helena Elver (i midten) på banen i oktober 2020. Odense Håndbold og landsholdet har måttet undvære hende siden december 2020. Foto: Csaba Krizsan

»Det er derfor ekstra hårdt at skulle se hende gå igennem endnu en skadesperiode. Vi vil som klub gøre alt for, at hun kommer igennem forløbet på bedst mulig vis og vender endnu stærkere tilbage,« siger han.

Hvor lang tid 23-årige Helena Elver skal sidde ude vides ikke, og dermed er det heller ikke til at sige, hvornår landstræner Jesper Jensen igen får muligheden for at udtage hende.

Hun skal opereres 'hurtigst muligt' for at vurdere skadens omfang, lyder det fra Odense Håndbold.

Helena Elver har på sin Instagram-profil opdateret sine mange følgere de sidste måneder og delt sine tanker om sin vej tilbage til håndboldbanen.

Det har dog ikke altid været lige let, skrev hun blandt andet i marts.

'Ind imellem rammer de hårde dage mig med 100 km/t. Der er dage, hvor jeg er tømt for energi og motivation. Dage, hvor jeg har lyst til at træne mere og bedre, men bliver frustreret over, at knæet ikke kan holde til det endnu. Dage, hvor jeg føler mig ensom og alene, selvom jeg er en del af et hold og en klub, som støtter mig 110 %,' lød det fra Elver, der fra start sagde, hun ville knokle for at blive klar til VM i december.

Hun var ellers udset til at skulle spille en rolle ved EM sidste år, men det satte skaden altså en stopper for, og Helena Elver fortalte da også, at hun ikke kunne se Danmarks kampe, da det var for hårdt.