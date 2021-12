Der har været snakket meget om temperaturer under dette års VM, hvor kulde i arenaen i Granollers har været et problem.

Men det er ikke det eneste sted, man kan gå hen og fryse lidt – i hvert fald ikke hvis man er et rodehoved.

Den danske landsholdsstjerne Rikke Iversen havde således et lidt usædvanligt problem, da hun efter onsdagens storsejr på 30-19 over Ungarn skulle tale med pressen i den såkaldte mixed zone.

Her rendte hun nemlig rundt i strømper, mens hun var ledsaget af et håndklæde, der pænt blev placeret under og over fødderne, inden hun kunne svare på spørgsmål.

Sådan så det ud, da Rikke Iversen onsdag aften mødte op i mixed zone. Foto: Daniel Nøjsen Fallah Vis mere Sådan så det ud, da Rikke Iversen onsdag aften mødte op i mixed zone. Foto: Daniel Nøjsen Fallah

»Det er fordi, jeg ikke kunne finde mine sko. Først var min paradedragt væk, så var mine bukser væk, så var mine sko væk. Jeg skulle jo herud,« forklarede den evigt muntre stregspiller til den danske presse.

Er det dig, der roder, eller hvad handler det om?

»Jeg tror faktisk, det er mig, der roder. 'Mich' (Michala Møller, red.), min roommate, er meget struktureret, og jeg er alt andet end struktureret, når det kommer til min garderobe,« lyder det grinende fra Rikke Iversen, der altså havde gjort sit for ikke at få for kolde fødder.

»Sidste bustur havde Sandra taget AMs (Anne Mette Hansen, red.) sko, så hun stod i omklædningen og manglede en sko. Så vi er lidt på kryds og tværs i det omklædningsrum. Det kan kun give lidt sjov og ballade.«

Rygterne siger, at Rikke Iversen sidenhen har lokaliseret sine sko, og derfor også er klar, når de danske håndboldkvinder fredag aften skal forsøge at gøre det onde ved Tjekkiet.

Allerede inden opgøret har de danske kvinder sikret sig en plads i VM-kvartfinalen, og de spiller derfor for at forsøge at sikre sig førstepladsen i mellemrunden.