Når de danske stjerner fredag aften går på banen ved VM i Granollers, bliver det uden Mie Højlund.

»Jeg opdagede efter kampen (mod Ungarn, red.), at jeg havde fået en flænge i huden under min venstre fod,« siger Mie Højlund i en pressemeddelelse og fortsætter:

»For ikke at risikere noget har vores sundhedssektor valgt, at jeg sidder kampen over i dag.«

Mie Højlund kunne nok godt have spillet dagens kamp, men landstræner Jesper Jensen fortæller, at de ikke ønsker at tage en chance.

»Vi lader Mie sidde over i dag, så vi kan beskytte såret mod infektion. Vi kunne godt have tapet foden op, men på grund af den her infektionsrisiko har vi valgt at lade være og i stedet lade Mie blive hjemme på hotellet i dag,« siger landstræneren.

Han regner dog stærkt med at kunne have sin stjerne til rådighed igen snart.

»Vi er komfortable ved, at hun bliver klar til at spille videre i turneringen,« siger Jesper Jensen.

Danmark møder fredag aften Tjekkiet i anden kamp i mellemrunden. Landsholdet er dog videre til kvartfinalen.

Det 'sørgede' Tyskland for tidligere på dagen, da de slog Sydkorea, og dermed er danskerne sikret en andenplads i mellemrundegruppen.