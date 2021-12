Den 31-årige danske golfstjerne Thorbjørn Olesen er blevet frikendt i retten i London for de tre forhold, han var tiltalt for.

Han var tiltalt for seksuelt overfald, overfald og at være fuld ombord på et fly.

Det skriver nyhedsbureauet PA Media samt Sky.

Danskeren var anklaget for at have gået amok ombord på et British Airways-fly tilbage i 2019, der var på vej fra London til den amerikanske by Nashville.

Danish golfer Thorbjorn Olesen arrives at Aldersgate House Crown Court in London, Britain, December 8, 2021. REUTERS/Tom Nicholson

Her skulle han ifølge anklageskriftet have været voldelig overfor personalet, rørt en kvindes bryst og urineret på et sæde. Det var blot nogle af de episoder, der blev nævnt i retssagen, der startede mandag.

Men allerede onsdag blev han frikendt i retten i den engelske hovedstad. Hele vejen igennem har danskeren bedyret sin uskyld med argumentet om, at han aldrig ville 'sætte sin karriere på spil' på den måde.

»Jeg havde det helt forfærdeligt og var meget ked af det. Jeg kunne ikke tro, hvad de sagde var sket. Jeg skammede mig og havde det skidt,« forklarede Olesen tirsdag ifølge Sky News om det øjeblik, han hørte om anklagerne.

I retten kom det frem, at Olesen havde indtaget sovepiller og en væsentlig mængde alkohol. Det havde påvirket Olesens hukommelse, fortalte han tirsdag.

»Det sidste, jeg husker, da jeg gik ombord, var, at jeg fik et glas champagne og satte mig i sædet, og jeg tror, jeg kan huske, at vi lettede,« forklarede han. Derfra husker han efter eget udsagn som det næste, at politiet afhentede ham fra sit sæde, da flyet var landet.

Kort efter historien kom frem, blev Thorbjørn Olesen suspenderet af European Tour. PGA Tour fulgte trop, og derfor var danskeren udelukket fra at deltage i turneringer.

Men da sagen blev udskudt, og der var lange udsigter til afklaring, blev suspenderingen ophævet i juli 2020. Dog med det forbehold, at den kunne træde i kraft igen, når der faldt dom i sagen.

Og nu ser det ud til, at vejen er banet for danskerens videre færd i karrieren.