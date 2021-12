Tirsdag fortsatte retssagen mod den 31-årige danske golfspiller Thorbjørn Olesen, der er anklaget for tre forhold i forbindelse med en flytur med British Airways.

Anklagerne går konkret på seksuelt overfald, overfald og at være fuld ombord på et fly. Olesen skulle angiveligt have skubbet en ansat og taget en kvinde på brysterne under turen, lyder anklageskriftet.

Retten i London hørte tirsdag Olesens egen reaktion, og ifølge danskerens egne ord ville han aldrig sætte sin karriere 'bevidst' på spil på den måde, der er beskrevet.

»Jeg havde det helt forfærdeligt og var meget ked af det. Jeg kunne ikke tro, hvad de sagde var sket. Jeg skammede mig og havde det skidt,« forklarede Olesen retten ifølge Sky News om det øjeblik, han hørte om anklagerne.

Olesen nægter sig skyldig. Foto: Alberto Pezzali Vis mere Olesen nægter sig skyldig. Foto: Alberto Pezzali

I retten forklarede danskeren, at han havde planlagt at sove på flyet efter lange uger på farten uden meget søvn. Ifølge hans egen forklaring drak han to øl og to glas rødvin sammen med noget sushi, mens han også indtog en vodka med tranebærjuice, inden han gik ombord på flyet.

Derudover tog han to melatonin-tabletter samt to Ambien-piller - begge er sovemidler, og ifølge Olesen ville han aldrig have taget pillerne, hvis han vidste, de kun måtte indtages på recept.

»Det sidste, jeg husker, da jeg gik ombord, var, at jeg fik et glas champagne og satte mig i sædet, og jeg tror, jeg kan huske, at vi lettede,« forklarede han.

Herfra svigtede hukommelsen for Olesen, der ifølge det engelske medie nægtede at kunne huske at have bedt om endnu en drink, at have drukket champagne fra en medpassagers glas, at blive fanget på toiltet, at være voldelig overfor personalet, at røre en kvindes bryst og at urinere på en anden passagers sæde.

»Jeg var meget forvirret. Det første, jeg husker, er, at politiet kom hen til mit sæde. Jeg følte lidt, jeg var rundt på gulvet. Jeg var meget forvirret og mest i chok, tror jeg,« forklarede han.

Olesen afviste overfor retten, at han var i festhumør, og at han derfor havde taget pillerne og indtaget alkoholen for at have det sjovt.

Retssagen mod danskeren fortsætter onsdag.