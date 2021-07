Det kunne være endt helt galt for Tiger Woods tilbage i februar, da han var involveret i et biluheld i den vestlige del af USA.

De fleste frygtede for den 45-årige amerikaners liv, da han måtte skæres fri, men han 'slap' med seriøse skader på sit højre ben – eksempelvis flere brud.

Her lidt over fem måneder senere ser det ud til, at Tiger Woods gør fremskridt. Det viser nye billeder af golfstjernen i Los Angeles.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

45-årige Tiger Woods. Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere 45-årige Tiger Woods. Foto: MLADEN ANTONOV

På billederne er det nemlig tydeligt, at Tiger Woods har fået styrke tilbage i det ødelagte ben, mens han ligeledes er begyndt at støtte på det – med mere eller mindre fuld vægt.

Den levende golflegende må dog stadig bruge krykker, når han spadserer rundt, men de nye billeder må alligevel give fans håb om, at karrieren ikke nødvendigvis er overstået endnu.

Tiger Woods kørte galt i høj fart i Californien, da han var på vej til et arrangement. Han endte i en grøft, og flere eksperter har påpeget, at han skal være taknemmelig for, at han kørte i en ny bil med et moderne sikkerhedssystem.

Amerikaneren har siden ulykken holdt sig ude af rampelyset, og han afviste en tv-kanal, da de ville bruge ham som ekspert under US Open. Tiger Woods har vundet mere end 100 turneringer, siden han blev professionel i 1996.