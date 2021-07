Det blev aldrig det OL, som Emma Norsgaard havde drømt om.

Den danske cykelrytter styrtede nemlig under søndagens landevejsløb, mens hun sluttede som nummer 17 på onsdagens enkeltstart.

Derfor er det ikke overraskende, at danskeren har delt et skuffende billede på Twitter onsdag eftermiddag dansk tid.

'Mit OL i et billede. Jeg kan slet ikke starte med at beskrive, hvor skuffet jeg er. Jeg er omvendt meget glade for alle de beskeder, jeg har modtaget. Tak for støtten,' skriver Emma Norsgaard helt præcist, efterfulgt af et hjerte.

Til teksten hører selvfølgelig et billede. Her sidder hun i tårer efter enkeltstarten, mens hun bliver trøstet.

Da B.T. fangede Emma Norsgaard i Japan efter onsdagens enkeltstart, kunne hun da heller ikke skjule skuffelsen.

»Det var ikke særligt godt. Det var godt nok skuffende. Den værste dag, jeg længe har haft på min cykel, for at være helt ærlig. Jeg er bare super skuffet.«

Og selvom styrtet fra i søndags selvfølgelig sad i kroppen på enkeltstarten, får ulykken ikke hele forklaringen for den skuffende præstation.

»Styrtet er ikke hele forklaringen. Jeg havde bare svært ved at fokusere inden. Og da jeg kommer ud på ruten, kunne jeg bare ikke træde. Og jeg tænker på 10.000 ting, da jeg sidder derude. Det var bare helt vildt lort.«

Emma Norsgaard havde håbet på, hun kunne køre i top-5 onsdag.