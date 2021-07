En vaskeægte LORTE-dag!

Danske Emma Norsgaard var dybt dybt DYBT skuffet efter onsdagens enkeltstart, der endte med en 17.-plads til danskeren.



»Det var ikke særligt godt. Det var godt nok skuffende. Den værste dag, jeg længe har haft på min cykel for at være helt ærlig. Jeg er bare super skuffet, lød det ærligt fra Norsgaard, der styrtede i søndagens linjeløb.«



»Styrtet er ikke hele forklaringen. Jeg havde bare svært ved at fokusere inden. Og da jeg kommer ud på ruten, kunne jeg bare ikke træde. Og jeg tænker på 10.000 ting, da jeg sidder derude. Det var bare helt vildt lort.«

Tokyo 2020 Olympics - Cycling - Road - Women's Individual Time Trial - Final - Fuji International Speedway - Shizuoka, Japan - July 28, 2021. Emma Norsgaard of Denmark in action. REUTERS/Christian Hartmann Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Tokyo 2020 Olympics - Cycling - Road - Women's Individual Time Trial - Final - Fuji International Speedway - Shizuoka, Japan - July 28, 2021. Emma Norsgaard of Denmark in action. REUTERS/Christian Hartmann Foto: CHRISTIAN HARTMANN



Hvad tænker du på derude?



»Jeg tænker bare på, hvor dårlig jeg er! Hvor dårligt, det går. Og først bliver jeg overhalet af den ene rytter, og så kommer Annemiek (van Vleuten, red.) også. Og jeg tænker bare 'hvad sker der? Hun er tre minutter efter mig!' Det var virkelig dårlige tanker, der gik gennem hovedet på mig.«

Sådan plejer det ikke at være med dig?



»Nej, jeg synes egentlig, at enkeltstart plejer at være godt til mig. For jeg er god til at 'gå ind i boksen'. Men jeg havde den slet ikke i dag. Jeg træder 40 watt under, hvad jeg normalt gør – og alligevel er jeg totalt på grænsen efter de første to minutter. Det var bare lort lort lort!«