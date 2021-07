Et åbent brev fra 21 spillere i Esbjerg-truppen med voldsomme anklager om mobning, ydmygelser og voldelige metoder.

Det er, hvad der torsdag ramte hele Fodbolddanmark, da flere af Esbjergs spillere udtrykte 'stærk mistillid' til den nyansatte cheftræner Peter Hyballa.

Her beskrev de flere konkrete eksempler på tyskerens hårdhændede og voldsomme metoder, mens det samtidig blev understreget, at respekten for tyskeren ikke længere er eksisterende.

Noget, der efterfølgende fik en frustreret Esbjerg-ledelse til at komme med skarp kritik af de pågældende spillere samt Spillerforeningens indblanding i sagen.

45-årige Peter Hyballa. Foto: Claus Fisker Vis mere 45-årige Peter Hyballa. Foto: Claus Fisker

»Vi er selvfølgelig frustrerede, men vi kommer igennem det. Peter vil ændre sin adfærd, og det gør han nu, men det her kommer til at blive defineret af den opførsel, vi ser fremadrettet fra Peter, og hvordan klubben bliver ledt og præsterer fremover,« fastslog bestyrelsesformand i 1. divisionsklubben, Michael Kalt, i et interview med B.T. torsdag og tilføjede:

»Den bliver ikke styret i en anden retning, fordi nogle ældre spillere har fået Spillerforeningen til at gå amok og nærmest tvinger 16 unge fyre til at underskrive et brev.«

Påstanden om, at Spillerforeningen skulle have tvunget flere spillere til at underskrive det åbne brev mod deres vilje, får direktør i foreningen, Michael Sahl Hansen, til at ryste på hovedet:

»Jeg var selv med på mødet med spillerne i Esbjerg og så dem i øjnene. Det var en helt åben og ærlig snak, hvor det også blev accepteret, at enkelte spillere ikke ønskede at underskrive brevet af den ene eller anden årsag,« siger han til B.T.

Han går samtidig til modangreb og anklager ledelsen for at ville presse flere erfarne spillere ud af 1. divisionsklubben.

»Når man slår det sammen med, at ledelsen igen forsøger at få det til at handle om to, tre spillere, er det virkelighedsfornægtelse og uanstændigt. Selv med det brev i hænderne forsøger lederne at smudse ældre spillere til for at presse dem ud af deres kontrakter.«

På trods af Esbjerg-ledelsens påstand, så mener Michael Sahl Hansen dog, at folk godt kan gennemskue motivet med påstanden:

»Metoden er til gengæld fuldstændig uanstændig. Uanset hvor mange gange klubbens ledere forsøger at flytte fokus over på, at det handler om enkelte spillere, så kommer det aldrig til at være fakta. De hændelser, vi refererer til, omhandler alle typer spillere i deres trup. Det bliver der ikke ændret på uanset.«

Jakob Ankersen (tv.) og Kevin Conboy er ifølge klubben 'sat af holdet af sportslige årsager'. Foto: Claus Fisker Vis mere Jakob Ankersen (tv.) og Kevin Conboy er ifølge klubben 'sat af holdet af sportslige årsager'. Foto: Claus Fisker

Over for B.T. forklarede Michael Kalt forklarede torsdag, at der ikke kommer til at ske ændringer på trænerposten efter det åbne brev. Ifølge ham er der nemlig 'ikke noget nyt i det'.

En kommentar, der blot får Spillerforeningen til at ryste yderligere på hovedet:

»Vi kan jo konstatere, at ledelsen – og især træneren – i lang tid har benægtet, at der har været et problem mellem truppen og trænerteamet. Vi har hele tiden vidst, at der er meget store problemer, så hvis ledelsen stadig ikke synes, at de har et stort problem, så er det endnu en omgang benægtelse af fakta. Og det har jeg absolut intet til overs for.«

Esbjerg fB tabte lørdag 1-3 til FC Helsingør på hjemmebane. Kun fem af de 21 spillere, der havde skrevet under på det åbne brev, var en del af kamptruppen.

Du kan læse hele interviewet, hvor Michael Kalt reagerer på spillertruppens åbne brev, lige HER.