21 spillere fra Esbjerg står nu frem i et åbent brev til klubbens ledelse og udtrykker deres stærke mistillid til den tyske cheftræner Peter Hyballa.

Det sker efter B.T. og flere andre medier de seneste uger har kunnet berette om forhold i 1. divisionsklubben, der indebærer, hvordan træneren blandt andet har slået en spiller, uddelt en sherifstjerne, flittigt gjort brug af upassende sprog og benyttet sig af fysisk afstraffelse.

I første omgang kom de beretninger gennem anonyme kilder, inden den nu tidligere Esbjerg-spiller Kasper Pedersen tirsdag gik ud og bekræftede, hvordan den nyansatte tysker træner skaber en rædselsfuld stemning, ligesom han fortalte, at det er en samlet spillertrup, der er utilfredse med Hyballa.

Det bliver nu bekræftet via et åbent brev, der er sendt gennem Spillerforeningen, og er underskrevet af 21 af Esbjergs spillere - herunder både profiler og unge spillere.

Vi har oplevet daglige trusler om fyringer, hånende, sexistiske og ydmygende bemærkninger. 21 spillere i åbent brev til Esbjerg fBs ledelse

»Peter Hyballa har efter vores klare opfattelse hverken de fornødne faglige eller menneskelige egenskaber til at lede spillertruppen,« står der blandt andet i brevet.

De 21 spillere, der udgør størstedelen af truppen, skriver også:

»Vi har oplevet daglige trusler om fyringer, hånende, sexistiske og ydmygende bemærkninger, og hvad der efter vores opfattelse kan tolkes som regulær mobning, som rækker langt ud over de i forvejen vide rammer, der er i fodboldverdenen.«

»Som det har været beskrevet i medierne, har trænerteamet taget billeder af os spillere i bar overkrop for angiveligt at 'måle' vores fitness. Det er vores opfattelse at billederne ligger på en privat mobilenhed ejet af en fra trænerteamet. Vi har ikke tillid til, at disse billeder behandles i overensstemmelse med vores ønsker og gældende lov, og vi kræver derfor disse billeder slettet fra den pågældende enhed samt alle andre steder hvor de måtte være havnet.«

Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Esbjerg fB Vis mere Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Esbjerg fB

Esbjergs ledelse har indtil videre bakket 100 procent op om træneren, ligesom Peter Hyballa selv pure har afvist de historier, der har været fremme. Ledelsen gav fuld opbakning til den nyansatte tysker i et interview med B.T., hvor der blev andet blev spurgt til, om det ikke blot er et spørgsmål om tid, før den tyske træner vil blive fyret.

Til det svarede bestyrelsesformand i Esbjerg, Michael Kalt:

»Baseret på det, vi har set indtil nu, så synes vi ikke, det er oppe på et niveau, hvor der er grund til at fyre en træner, der har dyb erfaring med den stil, vi gerne vil spille. Selvfølgelig er der stilistiske udfordringer, og selvfølgelig kan der være udfordringer, der går ud over det. Så hvis der pludselig kommer nogle ting frem i lyset, som vi ikke er klar over, og som rejser dybere bekymring, så vil vi konstant revurdere situationen.«

I det åbne brev skriver spillerne ligeledes, at de ikke har set nogen anden udvej.

»Her til sidst, vil vi gerne sige, at dette brev er et udtryk for vores desperation og behov for at blive hørt. Ingen af vores tidligere forsøg på at råbe ledelsen op, har skabt de nødvendige ændringer, eller sikret et trygt og godt arbejdsmiljø at være i (...) Desuden har ledelsen i EfB, ved flere forskellige personer, tegnet et forkert og løgnagtigt billede af vores virkelighed i medierne, ligesom Peter Hyballa offentlig har bedt om navne på implicerede og utilfredse spillere.«

I interviewet gjorde han det også klart, at der tidligere har været en tendens til, at spillere i truppen har presset trænere ud, hvis de ikke var tilfredse – en tendens, de ikke vil lade ske igen.

B.T. har været i kontakt med Esbjerg, der oplyser, at de ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.