Med hænderne bag ryggen og en alvorlig mine stillede Esbjergs amerikanske ejer tirsdag op til interview – og den fik ikke for lidt.

Klubbens amerikanske ejer, Paul Conway, affejede al snak om en utilfreds spillertrup på trods af flere spilleres udtalelser om forholdene og skød i stedet mod den danske presse i nogle ret så opsigtsvækkende minutter.

'En joke', 'amatører' og 'opblæste udmeldinger' var nogle af de vendinger, der gang på gang blev gentaget, da ejeren over for TV3 Sport blev bedt om at forholde sig til Kasper Pedersens udtalelser, men i stedet fokuserede på de danske mediers ageren i sagen om den nyansatte træner Peter Hyballa.

Den sag havde ellers fået nyt liv tidligere på dagen, da den nu tidligere Esbjerg-spiller Kasper Pedersen gik til pressen for at forklare, hvorfor det blev et farvel til 1. divisionsklubben.

Det er jo et udtryk for en enorm dårlig og usund kultur, når man først tør sige noget, når man ikke længere er involveret i tingenes tilstand. Jeppe Curth, formand for Spillerforeningen

Det skyldes træneren, der skabte en 'rædselsfuld stemning' i truppen, mens han kunne fortælle, at det er en samlet spillertrup, der er dybt utilfreds med tyskeren.

De seneste uger har det ellers været gennem anonyme kilder, at blandt andet B.T. har kunnet fortælle, hvordan den tyske træner skulle have slået en spiller, uddelt en sherifstjerne, flittigt brugt upassende sprog og gjort brug af fysisk afstraffelse.

Historier, som Peter Hyballa ikke selv vil forholde sig til, fordi de er anonyme.

Men selvom der tirsdag blev sat et ansigt på en af de utilfredse stemmer i form af Kasper Pedersen, så ændrer det intet for ejer Paul Conway, da den tidligere spiller ifølge ejeren »slet ikke bekræfter noget«.

Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Foto: Esbjerg fB Vis mere Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Foto: Esbjerg fB

Men det er ifølge B.T.s oplysninger en samlet spillertrup, der er gået til Spillerforeningen i kølvandet på Peter Hyballas opførsel og metoder. Det har fået foreningen til at melde klubben til Arbejdstilsynet, og over for B.T. forklarer formanden for Spillerforeningen, Jeppe Curth, at utilfredsheden med Esbjerg fortsat er stor.

»Jeg kender jo Kasper (Pedersen, red.) og har spillet mange år med ham i AaB. Jeg har meget tillid til ham, og det har jeg altid haft. Han er en ærlig mand. Og det er jo et udtryk for en enorm dårlig og usund kultur, når man først tør sige noget, når man ikke længere er involveret i tingenes tilstand. Det vil sige, at man er bange for en decideret straf – fysisk og psykisk – hvis man åbner munden, så længe man er på kontrakt,« siger han og fortsætter:

»Og det har det jo åbenlyst illustreret ved, at der er nogen, der er blevet sendt væk eller degraderet. Hvis man åbner munden i Esbjerg, så bliver man straffet, og det er netop derfor, at anonymitet er enormt vigtigt, og det er også derfor, at Kasper nu kan sige noget, efter han er blevet løsrevet fra sin kontrakt.«

Heller ikke Peter Hyballa selv gav meget for Kasper Pedersens udtalelser og kaldte det over for JydskeVestkysten i stedet »dårlig stil«, at spilleren er gået til pressen.

Kasper Pedersen kunne kort efter sin afsked fortælle, at det er en samlet spillertrup, der er utilfredse med Peter Hyballa. Foto: Henning Bagger Vis mere Kasper Pedersen kunne kort efter sin afsked fortælle, at det er en samlet spillertrup, der er utilfredse med Peter Hyballa. Foto: Henning Bagger

Ifølge B.T.s oplysninger er spillertruppen fortsat i tæt dialog med Spillerforeningen, og der er ikke noget, der tyder på, at det sidste er blevet sagt i sagen om Hyballa.

»Det, der sker i Esbjerg, burde ikke finde sted nogen steder – på nogen arbejdspladser – i hele Danmark,« fastslår Jeppe Curth.

Det var tilbage i februar, at 1. divisionsklubben kunne offentliggøre, at en amerikansk investorkreds havde erhvervet sig aktiemajoriteten i Esbjerg.

Investorkredsen består af Chien Lee, Partners Path Capital, Pacific Media Group og Krishen Sud og er også involveret i engelske Barnsley, belgiske KV Oostende og franske AS Nancy.

Fremover skulle klubben fokusere på talentudvikling og undgå at købe ældre spillere, mens det klare mål er at vende tilbage til Superligaen.

Samtidig står de amerikanske ejere med Paul Conway i spidsen fast på, at en ny og langt mere aggressiv spillestil skal implementeres, og det er med det for øje, at Peter Hyballa i slutningen af maj blev hentet.

Esbjerg indledte tirsdag sæsonen i 1. division. Her endte det 1-1 mod Vendsyssel.