1. divisionsklubben Esbjerg har gang i et par kaotiske og hektiske uger.

Den nyansatte træner Peter Hyballa er blevet kritiseret af flere spillere i truppen for sine hårdhændede metoder, og tirsdag blev der hældt endnu mere benzin på bålet, da den nu tidligere Esbjerg-spiller Kasper Pedersen satte ord på sin afsked.

I et interview med Ekstra Bladet fortalte han således, at han havde forladt klubben, fordi træneren skabte en 'rædselsfuld stemning' i truppen, ligesom han bekræftede, at det er en samlet spillertrup, der er dybt utilfreds med tyskeren.

Og de udtalelser falder ikke i god jord hos hovedpersonen.

»Jeg sad sammen med Kasper i lørdags, søndag tog vi afsked, og han sagde intet. Hverken lørdag eller søndag. Jeg er vant til, at hvis man har et udestående med nogen, så tager man det på tomandshånd og får det ryddet af vejen. Det andet er bare dårlig stil, og det har jeg intet til overs for. Og i øvrigt er jeg ikke enig med hans udlægning af stemningen i truppen,« siger Hyballa til JydskeVestkysten.

Gennem de seneste uger er det blevet beskrevet, hvordan træneren skulle have slået en spiller, uddelt en sherifstjerne, flittigt brugt upassende sprog og gjort brug af fysisk afstraffelse.

Rutinerede Jakob Ankersen, Kevin Conboy og Yuri Yakovenko samt talentfulde Zean Dalügge er alle blevet degraderet til klubbens U19-hold af Peter Hyballa, men her har klubben fastholdt, at det udelukkende er af sportslige årsager.

Esbjerg var i aktion tirsdag aften, da de i den udsatte premierekamp spillede 1-1 mod Vendsyssel.