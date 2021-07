Gad vide, om de står og skriger 'mayday, mayday – vi styrter ned!' i hovederne på hinanden i Dansk Svømmeunion?

Det burde de måske. For der er noget helt galt i dansk svømning.

Og det har der efterhånden været i en årrække – med afsløringerne af de ydmygende træningsmetoder, offentlige vejninger og generelt groteske forhold for svømmerne som det absolutte lavpunkt.

Hvis vi havde glemt, hvor skidt det står til, så mindede Jeanette Ottesen os om det søndag aften.

Få timer efter sit sidste løb som professionel sendte hun en brutal og sønderlemmende kritik afsted mod svømmeunionen.

Danmarks mest vindende atlet nogensinde slog fast, at der er nødt til at rulle hoveder i unionen, hvis de danske svømmere fremover skal gøre sig gældende i verdenstoppen.

»Der skal nogle nye øjne og ører til, før vi kan ændre vores kultur. Folk skal være lidt mere nytænkende, altså for fanden, vi lever i 2021, det nytter ikke at gøre det som for 20 år siden,« sagde hun i et interview med Discovery.

Mildest talt en opsigtsvækkende afskedssalut fra Ottesen. Det hører med til historien, at hun ikke ligefrem har været på god fod med svømmeunionen i en længere periode – men det ser unægteligt ud til, at hun har en pointe.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Og hvad gjorde Dansk Svømmeunion? Ja, i første omgang nægtede direktør Merete Riisager at udtale sig om sagen, da B.T. kontaktede hende. Hun henviste i stedet til formand Pia Johansen – uden at ville udlevere hendes telefonnummer.

Godt et døgn senere kom formanden dog på banen, og hun giver umiddelbart udtryk for, at de er lydhøre over for Ottesens kritik. Men hun siger også følgende:

»Vi har fået ny direktør 1. januar. Jeg tiltrådte som formand i april, og vi har en landstræner, som kun har været her i et par år. Jeg synes, at der er blevet skiftet rigtig meget ud, og vi er i gang med en rigtig god proces – og det synes jeg, at der har været i nogle år.«

Aha. Jeg tillader mig at være uenig. Svømmeunionen har længe været præget af tvivlsom ledelse. Og ja, der er blevet skiftet ud på flere positioner efter afsløringen af unionens gigantiske svigt over for svømmerne – noget, der er blevet kaldt den største skandale i dansk eliteidræts historie. Men tingene er stadig langt fra at være på et acceptabelt niveau. Må jeg eksempelvis stilfærdigt minde om, at svømmeunionen tidligere i denne måned kostede kvindernes holdkap i medley en OL-deltagelse, fordi de ikke havde ordentligt styr på reglerne.

Og så er der resultaterne, dem har vi ikke engang været forbi endnu. Men de er altså også temmelig nedslående.

Ved det seneste VM på langbane i 2019 fik Danmark ingen medaljer. Det er første gang siden VM i 2005, at de danske svømmere ikke får mindst én medalje med hjem fra mesterskabet, der er det mest prestigefyldte efter OL.

Som en naturlig konsekvens deraf er der for første gang i mange år heller ikke nævneværdige forventninger til de danske svømmere, når det gælder OL. Herovre i Tokyo regner de mest indsigtsfulde personer i toppen af dansk idræt ikke med en medalje i svømmearenaen, når man spørger dem med en slukket diktafon – selvom man selvfølgelig ikke kan udelukke, at den forsvarende mester Pernille Blume kan snuppe metal, hvis alt spiller for hende.

Men derudover er der ikke nogen af de øvrige ti danske svømmere, som tilhører den absolutte verdenstop.

Det står i skærende kontrast til den guldalder, der prægede 2010erne, hvor blandt andre Lotte Friis, Jeanette Ottesen, Rikke Møller Pedersen, Mie Ø. Nielsen og Pernille Blume vandt masser af medaljer.

Spørgsmålet er, hvor længe Team Danmark kan blive ved med at forsvare at have Dansk Svømmeunion i kategorien 'verdensklasseforbund'. Den status betyder kort fortalt, at svømmeunionen er blandt de specialforbund, som får flest millioner kroner foræret i årlig støtte. Men med den aktuelle mangel på resultater – og dårlige ledelse – så er spørgsmålet, om Team Danmark mon kunne overveje at nedgradere svømmeunionen?

Jeg kan se dum ud, hvis der pludselig – mod forventning – kommer dansk medaljeregn i Olympic Aquatics Centre, for det vil selvfølgelig give lidt luft til svømmeunionen. Det lever jeg med. For dansk svømnings skyld synes jeg bare, det er vigtigt, at man tager Jeanette Ottesens opråb meget seriøst. Og at man handler, før det er for sent.