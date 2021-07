Krisen, kaosset og balladen er for alvor til at føle på i 1. divisionsklubben Esbjerg.

Efter få ugers træning med den nyansatte tyske træner Peter Hyballa, brød helvede løs, da B.T. kunne afsløre, hvordan han har udsat spillere for blandt andet fysiske afstraffelser og verbale ydmygelser.

Indtil videre har klubben fredet deres nye mand på sidelinjen, mens fire profiler i form af Jakob Ankersen, Kevin Conboy, Yuri Yakovenko og Zean Dalügge alle er blevet sendt ned på U19-holdet – en handling, som Spillerforeningen kalder en strafaktion.

Men over for B.T. holder Esbjergs bestyrelsesformand, Michael Kalt, fast i, at der ligger sportslige grunde bag degraderingen af spillerne i et stort interview.

Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Foto: Esbjerg fB Vis mere Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Foto: Esbjerg fB

Et interview, hvor den øverste chef forklarer, hvorfor de seneste ugers beskrivelser af ydmygelser, afstraffelser og hårde tilgang på træningsbanen ikke får større konsekvenser for Peter Hyballa, og hvor han samtidig skyder tilbage mod unavngivne spillere, der har gjort historien større, end den burde have været, fordi de personligt ikke får gavn af det nye spilsystem.

Er det sandt, at de fire spillere, der er sendt ned på U19-holdet, ikke er velkommen på Blue Water Arena, og at de er forbudt adgang til omklædningsrummet, som Ekstra Bladet har beskrevet?

»Dem, der er en del af førsteholdstruppen har en særlig adgang til stadion og faciliteterne, som er en del af træningen. Så jeg ved ikke, om ‘uvelkommen’ er det rigtige ord at bruge, men de har ikke længere de privilegier, som spillere i førsteholdstruppen har,« siger Michael Kalt.

Det lyder som en form for afstraffelse fra jeres side. Er det rigtigt?

»Nej. Det handler om, at vi vil koncentrere os om at opbygge det hold, vi vil have fremadrettet. Det handler ikke om at straffe nogen, men at der er faciliteter, som der er tilgængelige for førsteholdsspillere, og der er andre faciliteter, der er tilgængelige for resten.«

Fans er bekymret, en sponsor kalder Hyballa for ‘et fjols’. Udefra ligner I en klub, der ikke følger med tidsånden. Føler du, at I er ved at sætte Esbjergs ry og rygte over styr?

»Vi anerkender, at træningen fik en lidt hakkende start, men vi har handlet med det samme for at rette op på det. Peter Hyballa er meget opmærksom på kulturen i Danmark, og hvad han kan og ikke kan sige til en spiller, og hvordan det adskiller sig kulturelt fra, hvordan det måske er i Tyskland.«

»Jeg er meget overbevist om, at han vil foretage de nødvendige justeringer, men jeg synes ikke, det er fair at sige, at fans og sponsorer over en bred kam er bekymret. De fleste, jeg har set og snakket med, er støttende over for klubben og støttende over for den vision, vi prøver at skabe. Vi vil gøre den her by og dens supportere stolte, og selvom det har været en lidt hakkende start de sidste par uger, så er vi ikke mindre engageret omkring at nå vores mål.«

Jeg synes ikke, at det, der er blevet beskrevet, er nok til at skulle fyre en træner. Bestyrelsesformand i Esbjerg fB, Michael Kalt

Kan du forstå, at der i hvert fald er nogen, der har svært ved at fatte, hvorfor I forsvarer og støtter en træner, der verbalt har overfuset spillere og udført fysisk afstraffelse?

»Jeg kan godt forstå, at det giver en vis form for bekymring i forhold til de episoder, der er blevet beskrevet i pressen. Og Peter er helt klart en personlighedstype, som bringer en vis form for intensitet. Men jeg vil igen gerne pointere, at det er en håndfuld af ting, der er blevet sagt i de første uger af træningen. Det er ikke et mønster, der har været her måned efter måned. Vi handlede med det samme, da vi først hørte om problemerne, og vi havde med det samme oprigtige samtaler med Peter om, hvad man kan sige og gøre som træner i Danmark.«

»Vi skal også huske, at det her ikke var en klub, hvor kulturen var perfekt til at starte med. Det er en klub, der på få år er gået fra at spille i Europa til at rykke ned fra Superligaen og derefter er mislykkedes med at rykke op igen. At præsentere det, som om at det var total perfekt, synes jeg ikke er helt fair.«

»Realiteten er, at klubben havde brug for en ændring i vision og kultur og en anden form for intensitet for at komme tilbage i Superligaen, og når man har en ændring i stil og tone, så vil det skabe problemer med nogle af dem, der ærlig talt var en del af problemet. Det gør ikke nogle af beskyldningerne mindre alvorlige, og vi har forpligtet os til at undersøge, hvad der er sket. Det har vi gjort og gør vi fortsat.«

Jeg kommer ikke til at fyre træneren, fordi to, tre spillere føler, at de ikke har en rolle fremadrettet. Michael Kalt

Er det ikke bare et spørgsmål om tid, før I bliver tvunget til at fyre Peter Hyballa?

»Baseret på det, vi har set indtil nu, så synes vi ikke det er oppe på et niveau, hvor det er grund til at fyre en træner, der har dyb erfaring med den stil, vi gerne vil spille. Selvfølgelig er der stilistiske udfordringer, og selvfølgelig kan der være udfordringer, der går ud over det, og hvis der pludselig kommer nogle ting frem i lyset, som vi ikke er klar over, og som rejser dybere bekymring, så vil vi konstant revurdere situationen.«

»Det er ikke anderledes for Peter eller nogen anden i den her klub. Men nej, jeg synes ikke, at det, der er blevet beskrevet, er nok til at skulle fyre en træner. Specielt når har vi at gøre med en klub, der har været en konstant karrusel, hvor trænere er kommet og gået gennem de sidste år. Peter er i stand til at foretage de ændringer, der skal til for at arbejde i et land som Danmark, og jeg er sikker på, at han vil gøre det. Hvis han ikke kan, så vil vi revurdere, men jeg forventer ikke, at det bliver noget problem.«

Så det er ikke nok til at blive fyret, hvis man vrider en spillers brystvorte eller siger, at en spiller har større bryster end ens kæreste?

»De to handlinger er isoleret set ikke nok til, at vi vil fyre ham. Vi taler om, hvad der kan blive sagt og ikke sagt, og hvad man kan gøre af handlinger i Danmark, som er radikalt anderledes end i Tyskland. Vi er alle nødt til at omstille os, og hvis han ikke gør det, så må vi steppe ind, men ikke når vi taler om to isolerede tilfælde.«

Handler det her i virkeligheden ikke bare om, at I vil forsvare jeres beslutning om at ansætte ham, så I ikke taber ansigt?

»Hvis du spørger mig, om vi specifikt har lyst til at fyre træneren, vi har ansat for to uger siden, så er svaret nej. Men hvis han havde gjort noget, som var umulig at komme tilbage fra, eller jeg mente, at han ikke havde evnen til at tilpasse sin opførsel til normerne i Danmark, så ville vi lave ændringer. Vi er ikke bange for at komme videre. Det her handler ikke om Peter som person. Der er masser af trænere, der er i stand til at dyrke den spillestil, vi vil have, så hvis vi føler for at lave en ændring, så gør vi det.«

»Peter hjalp ikke sig selv ved at komme med de kommentarer, men kernen i den her historie er ikke kun, at der kom en træner ind og var tonedøv omkring kulturen i Danmark og terroriserede et omklædningsrum. Kernen i historien er også, at flere spillere i truppen så et nyt system og følte sig truet af det, og som oprigtigt har et ry for, at når det ikke går i en retning, de kan lide, så tvinger de ledelsen til at fyre træneren og dermed decimere klubben for deres egen vindings skyld. Og vi kommer ikke til at lede klubben på den måde. Jeg kommer ikke til at fyre træneren, fordi to, tre spillere føler, at de ikke har en rolle fremadrettet.«

»Det er også historien her. Der er et par ældre fyre, der har respekt i omklædningsrummet, fordi de har spillet professionelt i mange år, og så blev det formentlig en større historie, end den burde have været. For det er ikke kun en historie om, hvad Peter er kommet ind og har gjort. Det tror jeg helt grundlæggende ikke på.«

Hvad skal der til, før I siger, at I er nødt til at fyre ham?

»Hvis der er ting, der kommer ud af vores undersøgelser, som vi ikke har hørt om før, så vil vi uden tvivl genoverveje det hele, men det forventer jeg ikke kommer til at ske. For vi er to, tre uger inde i det her, og hvad der føles som flere hundrede artikler, og det stadig de samme tre, fire episoder, der bliver beskrevet. Jeg vil blive overrasket, hvis der kom mere frem, men det vil vi lade vores undersøgelse finde ud af. Vi har også eksterne folk på, der laver deres egne interviews, og de vil lave deres egen rapport, og hvis mere kommer frem, så vil vi revurdere situationen,« afslutter Michael Kalt.

Peter Hyballa blev præsenteret som ny Esbjerg-træner 24. maj, og målet er, at han skal føre klubben tilbage i Superligaen.