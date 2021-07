AC Horsens-spilleren Jonas Thorsens liv blev på en kold novemberdag i 2020 vendt op og ned. Efter at have været øm i testiklen i noget tid, gik han til lægen og fik beskeden. Han havde testikelkræft.

I slutningen af december blev forsvarsspilleren derfor opereret, hvorefter han blev raskmeldt. Men nu er kræften vendt tilbage.

Det oplyser AC Horsens i en pressemeddelse.

Det er en de rutinemæssige scanninger, der har vist, at kræften er vendt tilbage, og Jonas Thorsen har derfor mandag begyndt på et kemoforløb, der strækker sig over de kommende ni uger.

»Det har været en hård melding at få, og det har selvfølgelig påvirket både mig og min familie, men jeg forsøger at se positivt på det, for der er rigtig gode chancer for, at jeg kommer godt igennem det,« udtaler Jonas Thorsen.

1. divisionsklubben oplyser, at den 31-årige forsvarsspiller vil møde ind i det omfang, helbredet tillader det, men at han først og fremmest skal sørge for at blive helt rask.

»Det vigtigste for os er, at Jonas Thorsen kommer godt igennem sit behandlingsforløb og bliver helt rask, og alle i AC Horsens vil gøre alt for at støtte ham hele vejen og hjælpe alt det, vi overhovedet kan,« siger sports- og talentchef Niels Erik Søndergård.

Tilbage i januar fortalte Jonas Thorsen åbent og ærligt om sit kræftforløb i et interview med B.T.

»Det har været super hårdt, og det var egentligt også lige umiddelbart det hårdeste at skulle fortælle min kone, at jeg havde kræft. Hun var med på sygehuset, og at skulle gå ud og levere den besked til hende, det havde jeg virkelig ikke lyst til. Det har været rigtigt, rigtigt hårdt for hende og hårdt for min familie,« sagde Jonas Thorsen blandt andet.

Dengang slap han for kemobehandling, da det viste sig, at kræften ikke havde spredt sig, og det var derfor var nok med en operation.

Men denne gang venter der altså kemobehandling, og det frygtede Jonas Thorsen allerede dengang ville blive aktuelt.

»Jeg skal gå til kontrol hver anden måned her det første år – og de næste fem år for at kontrollere, at der ikke er noget, der har spredt sig. Men hvis der er noget, der har det, så er det kemobehandling, der skal sættes i gang. Og det er det, der har været hårdest at snakke om. Det der med, at der stadig er en risiko for, at jeg skal i kemo,« sagde han.

Efter sin operation kom Jonas Thorsen tilbage for AC Horsens og spillede 10 kampe.

Thorsen har spillet 155 Superliga-kampe for Viborg og Horsens.

AC Horsens oplyser, at de beder om at give Jonas Thorsen og familien ro til at komme godt igennem behandlingsforløbet.