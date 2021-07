Ventetiden er forbi. Endnu en dansk OL-medalje er sikret i Tokyo – den første siden mandag morgen, hvor Jesper Hansen vandt sølv i skeetskydning.

Dermed er Danmark nu oppe på to medaljer. Det var roduoen Joachim Sutton og Frederic Vystavel, der vandt bronze i toer uden styrmand natten til torsdag dansk tid.

Derudover har sjettedagen i Japan budt på en Pernille Blume i centrum, suveræne Anne-Marie Rindom, en hjemsendt sportsdirektør og et overraskende russisk exit.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over torsdagen i Tokyo herunder:

Endelig mere metal til Danmark! Og tak for det, Joachim Sutton og Frederic Vystavel. Derfor bliver det dagens danskere. Roduoen var fremragende i toer uden styrmand natten til torsdag dansk tid, hvor de lige akkurat holdt Canada bag sig på de sidste 500 meter. Kroatien vandt guld, mens Rumænien tog sølv. Meget imponerende dansk medalje, når man tænker på, at duoen blev nummer seks ved EM senest.

Joachim Sutton og Frederic Vystavel. Vis mere Joachim Sutton og Frederic Vystavel.

Anne-Marie Rindom er bare suværen. Danskeren er på guldkurs i Tokyo, hvor hun blev nummer et og to i torsdagens syvende og ottende sejlads i Laser Radial. Hun har hele 21 point ned til nummer to i den samlede stilling, og der skal gå meget galt, hvis hun ikke skal have det fineste metal om halsen tidligt fredag morgen dansk tid. Så du kan godt begynde at forberede kaffen og sætte vækkeuret til klokken 05.05, hvor de sidste to sejladser skal afvikles.

Anne-Marie Rindom. Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT Vis mere Anne-Marie Rindom. Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT

Det ligner OL-guld til Novak Djokovic i tennis. En af serberens værste modstandere, Daniil Medvedev, er nemlig færdig i Tokyo efter et nederlag i to sæt til Pablo Carreño Busta. Den andenseedede russer lavede hele 26 uprovokerede fejl – en indsats langt, langt under niveau.

Daniil Medvedev. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Daniil Medvedev. Foto: MIKE SEGAR

Hun går sine egne veje

Pernille Blume stillede op i semifinalen i 100 meter fri, selvom hendes træner ikke ønskede det. Danskeren gav den alt, hvad hun havde, men det rakte ikke til en finaleplads. Nu gælder det favoritdisciplinen, som er 50 meter fri. Her svømmer Pernille Blume den første kvalifikation fredag klokken 12.41 dansk tid.

Pernille Blume. Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere Pernille Blume. Foto: Patrick B. Kraemer

Racistisk sprogbrug tolereres ikke i Tokyo

»Fang kamelrytterne.«

Sådan råbte den tyske sportsdirektør Patrick Moster efter Nikias Arndt under onsdagens enkeltstart i cykling. Det blev fanget på kamera, og tyskeren var ude og undskylde efterfølgende. Men Tysklands Olympiske Komité har alligevel valgt at sende Patrick Moster hjem, fordi han har overtrådt grænsen.

Det ligner dansk metal i badminton

Hjemmebanefavoritten Kento Momota er ude, mens Viktor Axelsen og Anders Antonsen uden problemer har spillet sig i kvartfinalen. Derfor ligner det meget yderligere metal til Danmark, og det er bestemt ikke utænkeligt, at både Axelsen og Antonsen kan ende med en medalje om halsen.

Viktor Axelsen slipper for Kento Momota i Tokyo. Foto: MAST IRHAM Vis mere Viktor Axelsen slipper for Kento Momota i Tokyo. Foto: MAST IRHAM