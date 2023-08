Hvis du skal være professionel fodbold- eller tennisspiller er der ingen vej uden om. Det kræver tusindvis af timer med en bold eller en ketsjer.

Men hvis du vil være professionel racerkører, kan du tage de spæde skridt på en spillekonsol hjemme i stuen.

Dét er omdrejningspunktet i den biografaktuelle film Gran Turismo med Orlando Bloom, der er baseret på en virkelig historie.

B.T. har snakket med det danske racer-stortalent Frederik Vesti, om computerspil virkelig er fremtiden for de børn, der drømmer om en karriere i Formel 1 og på Le Mans.

Frederik Vesti gør også brug af en simulator i sin jagt på at nå Formel 1. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Frederik Vesti gør også brug af en simulator i sin jagt på at nå Formel 1. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Filmen er baseret på briten Jann Mardenboroughs rejse fra verdens hurtigste i det populære Gran Turismo-spil til professionel racerkører for den japanske bilgigant Nissan og podievinder i 24-timersløbet på Le Mans.

21-årige Frederik Vesti har de seneste 12 år gjort alt for at nå sin drøm om at blive Formel 1-kører og er tættere på end nogensinde.

Selvom han også har brugt adskillige timer bag det virtuelle rat i et computerspil, er han ikke i tvivl om, at hans tid i en ægte gokart har været det vigtigste.

»Det er vigtigt at komme tidligt i en gokart og lære instinkterne. Det bliver man ikke født med. Det skal bygges op over lang tid og kræver utroligt mange timer. En simulator kan tage dig til et vist niveau, men man skal ud i den virkelige verden, og det starter i en gokart,« fortæller den danske racerstjerne til B.T.

»Det er ikke sådan, at bare fordi du kan køre i en simulator, så har du hele pakken. I en rigtig bil er der g-påvirkninger. Det kræver god fysik.»

»Det allervigtigste er frygten. Den har jeg levet med, siden jeg var otte år gammel. Jeg har bygget selvtilliden op, fra jeg næsten ikke turde træde på gassen, til nu hvor jeg kører 330 km/t og risikerer rigtig meget. Der har en gamer, der starter i en racerbil nok en ret stejl læringskurve,« siger han.

Han er dog dybt imponeret over, at Nissan og udviklerne bag Gran Turismo har lykkes med at gøre gamere til racere.

Mens gokart og motorsport er hammerdyrt, er det noget billigere at køre en virtuel racerbil, og det kan i fremtiden åbne døren til den eksklusive verden for mange flere end ellers.

Frederik Vesti mener, at intet slår det at køre en rigtig racerbil og lære det fra bunden. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Frederik Vesti mener, at intet slår det at køre en rigtig racerbil og lære det fra bunden. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

»Det er vigtigt, at teams og bilfabrikker ser potentialet og tager det seriøst, for jeg ved, hvor meget man kan lære i en simulator, og hvor meget man kan bruge i den virkelige verden. Forhåbentligt kan nogen få en chance og udvikle sig den vej igennem.«

Danskeren bruger selv utallige timer i en simulator hver uge for at udvikle sig.

Den er dog markant mere avanceret, end den slags enhver kan købe til hjemmet.

Vesti er nemlig juniorkører hos storholdet Mercedes, og han er ofte i England for at bruge deres simulator - i selskab med holdets superstjerner.

Hvad enten du starter motorsportskarrieren i en ægte gokart eller i et computerspil, er én ting altafgørende, mener Frederik Vesti.

»Du kan have det største talent i verden, men er du ikke omgivet af de rigtige mennesker, der tror på dig fra start, når du ingen steder.«

Danskeren er nummer to i Formel 2 efter franske Théo Pourchaire med tre løbsweekender tilbage af sæsonen.

Frederik Vesti skal forsøge at tilbageerobre føringen i mesterskabet, når han lørdag og søndag kører på Zandvoort i Holland.