Han har aldrig været tættere på at nå sit mål, end han er lige nu. Alligevel står Frederik Vesti med en kæmpe opgave foran sig, hvis han skal blive den næste dansker i Formel 1.

Og det skal han.

Den 21-årige racerkører fortæller B.T., hvordan han skal bryde gennem lydmuren til motorsportens mest eksklusive selskab.

Det handler om penge, resultater, timing og om at håndtere et massivt pres.

Eller faktisk handler det ikke særlig meget om penge.

For selvom Frederik Vesti med sin familie, sine investorer og sine sponsorer i årevis har samlet millioner og atter millioner sammen for at nå det sted, han er nu, kommer penge ikke til at bringe ham det sidste stykke ind i det forjættede land.

I modsætning til så mange andre før ham, der har købt sig en plads for astronomiske beløb.

»Vi går hundrede procent efter at komme i Formel 1 uden at betale noget. Det er ikke en del af planen, for vi har ikke de penge, der skal til. Det er ekstremt mange millioner,« afslører Frederik Vesti.

»Kommer jeg i Formel 1, er det på grund af mit talent og mine resultater,« fastslår det danske stortalent, der kører for topholdet Prema i Formel 2 og samtidig er tilknyttet Mercedes som juniorkører.

Derfor står Frederik Vesti foran sit livs vigtigste sæson. Det er i år, han skal vinde Formel 2-mesterskabet og sparke døren ind til Formel 1.

Titlen kan dog vise sig slet ikke at være nok. Det handler i høj grad om, hvordan den kommer i hus.

»Jeg skal vinde overbevisende og skabe en energi omkring mig, som hele Formel 1 kan mærke. Der skal være hype omkring mig,« fortæller Vesti.

Frederik Vesti testede Lewis Hamiltons Formel 1-racer i slutningen af 2022. Foto: Mercedes F1 Team Vis mere Frederik Vesti testede Lewis Hamiltons Formel 1-racer i slutningen af 2022. Foto: Mercedes F1 Team

»Mercedes vil være rigtigt tilfredse, hvis jeg vinder tre til fem hovedløb. Det er rigtig mange. Det er på niveau med Charles Leclerc og George Russell,« siger han med henvisning til de to tidligere Formel 2-mestre, der nu er stjerner i Formel 1.

Mens Frederik Vesti selv kan gøre alt, han er i stand til, når det kommer til resultater, er der andre faktorer, han intet kan gøre ved.

»Timingen skal være god, for der er ingen udskiftningsrytme i Formel 1. Det er kun, hvis nogle fejler eller stopper, at der bliver plads. Det er ude af min kontrol.«

»Men når jeg snakker med Mercedes om det, siger de, at det er et godt tidspunkt, og det er rart at vide.«

Flere af de nuværende Formel 1-stjerner er godt oppe i årene og står måske over for et karrierestop. Andre er under maksimalt pres for at levere – ellers ryger de ud.

Presset på Frederik Vesti er også enormt. Men den unge dansker bruger det som motivation.

»Jeg har altid drømt om at være her, så jeg nyder momentet, mere end jeg tænker over, hvad der sker, hvis det ikke lykkes. Jeg tror på mig selv og mit team.«

»Man lever med presset ved at blive bedre hver eneste dag. Da jeg startede, ville jeg ikke kunne håndtere det, jeg kan nu. Det er en rejse, hvor man bygger på hver dag. Det startede lige så stille, da jeg kørte gokart for sjov som otteårig. Da jeg var ti år, kæmpede jeg om det danske mesterskab. Der var allerede pres på.«

»Nu er jeg et sted, hvor dem, der håndterer presset bedst, kan nå Formel 1. 60 procent af kørerne i Formel 2 har talent nok til Formel 1, men det er måske kun to eller tre af os, der nogensinde kommer i Formel 1.«

Særligt på ét punkt mener Vesti, at han står stærkere end sine direkte konkurrenter, og her kommer pengene igen ind i billedet.

»Jeg har altid kæmpet hårdere end mine konkurrenter, fordi vi ikke altid har haft budget til at køre for de bedste hold, til nye dæk eller til flere testdage.«

»Men hvis du spurgte mig, om jeg ville bytte min karrierevej til en nemmere vej med flere penge, så ville jeg sige 'nej'. Så ville jeg ikke være den kører, jeg er i dag. Jeg ville ikke have samme tro på mig selv og samme styrke.«

»Det har været hårdt, langt og svært at nå her til, og det er vanvittigt at sige, at jeg står lige uden for Formel 1.«

Efter 8 af 26 løb i sæsonen er danskeren 'relativt tilfreds' med at ligge nummer to i mesterskabskampen. Men potentialet er til meget mere.

»Gør jeg det så godt, at jeg er Formel 2-mester i slutningen af året og har domineret mesterskabet, som jeg regner med og håber på, så er det lidt ude af min kontrol, om det bliver i 2024 eller 2025, jeg kører Formel 1.«

»Jeg regner med, at det bliver hurtigst muligt.«

Frederik Vesti jagter sin næste sejr i Formel 2, når han i weekenden kører i Monacos prestigefyldte gader.