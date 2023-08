Den ene er dansker og den anden franskmand. Sidste år var de holdkammerater, nu er de ærkerivaler i kampen om den ultimative triumf.

Stortalenterne Frederik Vesti og Théo Pourchaire er juniorkørere for hver sit Formel 1-hold og kæmper en benhård kamp om mesterskabet i Formel 2.

Og mindst lige så vigtigt om en plads i Formel 1 i 2024.

Nu fortæller Frederik Vesti B.T. om rivaliseringen og jagten på en plads i motorsportens mest eksklusive selskab. Alt er på spil.

Frederik Vesti (i midten) og franske Théo Pourchaire (tv. for Vesti) på podiet i Monaco. Foto: Prema Racing

Siden april har de været nummer et og to i mesterskabet – længe med Vesti i spidsen, men i seneste løbsweekend overhalede franskmanden sin danske rival.

»Vi har en fantastisk duel, og vi kører virkelig tæt,« siger Frederik Vesti om Théo Pourchaire.

Med kun tre løbsweekender tilbage af sæsonen, tyder det mere og mere på, at én af de to ender som mester.

»Jeg har vundet fire løb i år, han har vundet ét, men han har flere podiepladser. Jeg skal fortsætte med den fart, jeg har, for jeg ved, at jeg kan slå ham,« fastslår den 21-årige dansker.

I år kører de for to af sportens fineste talentfabrikker i Formel 2: Vesti for Prema og Pourchaire for ART GP.

Sidste år kørte de begge for sidstnævnte, der tidligere har hjulpet superstjerner som Lewis Hamilton, Nico Rosberg og George Russell i Formel 1.

»Jeg slog Pourchaire en del gange, men det var ikke nok. At være franskmand på et fransk team hjalp ham nok også lidt.«

Mens danskeren er tilknyttet storholdet Mercedes som juniorkører, har den halvandet år yngre franskmand samme rolle hos Alfa Romeo.

Og Vesti er ikke ét sekund i tvivl om, hvor han helst ville være.

»Helt klart hos Mercedes. De har et kæmpestort team omkring dig, og de formår at udvikle kørerne med en klar plan.«

Selvom Vesti undervejs har mærket utålmodigheden melde sig, ved han i dag, at han har fået alt, han blev lovet, fordi han også har levet op til Mercedes' forventninger.

»Min plan er gået skridt for skridt, som Mercedes lovede mig på dag ét. Dén tillid er altafgørende for, at vi kan nå vores mål sammen,« siger Vesti til B.T., der møder ham i forbindelse med premieren på filmen Gran Turismo.

Selvom Vesti og Pourchaire er tilknyttet forskellige Formel 1-hold, og derfor egentlig kæmper om forskellige sæder i motorsportens kongeklasse, kan deres vilde titelkamp i Formel 2 have afgørende betydning for deres drøm.

Frederik Vesti går benhårdt efter at blive Danmarks næste Formel 1-kører. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Slår Vesti franskmanden, kan det være udslagsgivende for, at Mercedes for alt i verden vil have danskeren i Formel 1 allerede næste år hos et af tyskernes kundehold.

Taber Vesti titlen til Pourchaire, kan det være en stor plet på danskerens cv – og omvendt kan det overbevise Alfa Romeo om, at franskmanden skal erstatte én af holdets nuværende F1-stjerner.

»Vi har hver især forskellige veje til Formel 1, men der skal nogen ud først.«

»Selvom jeg vinder mesterskabet og har gjort alt, hvad jeg kan, kan det stadig være, at der ikke er plads. Han står i samme situation. I sidste ende kæmper vi om de samme sæder – mod alle andre i Formel 2,« fortsætter Vesti.

Hvis de to kigger sig over skulderen, står Red Bulls junior Ayumu Iwasa og de to Alpine-juniorer Jack Doohan og Victor Martins på spring til at stjæle både Formel 2-mesterskabet og måske en plads i Formel 1 næste år.

Frederik Vesti skal forsøge at lukke Pourchaires forspring på 12 point, når titelkampen fortsætter i weekenden på hollandske Zandvoort med løb både lørdag og søndag.