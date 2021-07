Har du nogensinde set en verdensstjerne samle skrald efter et Formel 1-løb?

Hvis ikke det er tilfældet, så har du muligheden nu. Den tidligere Formel 1-verdensmester Sebastian Vettel blev nemlig på Silverstone og fjernede skrald efter løbet søndag eftermiddag.

Det viser en video, som Formel 1 har lagt op på Twitter. Du kan se hele videoen nederst i denne artikel.

Sebastian Vettel samlede både flasker, kopper og tallerkner sammen og smed det i plastikposer, mens han var iført en grøn t-shirt, sorte handsker og shorts.

Sebastian Vettel havde en dårlig sportslig weekend på Silverstone. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Sebastian Vettel havde en dårlig sportslig weekend på Silverstone. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Den 34-årige tysker blev mødt af jublende tilråb fra fans, da de så, at han hjalp med at samle skrald efter de 140.000 mennesker, der havde set Lewis Hamilton vinde søndagens Formel 1-løb.

Daily Mail skriver, at Sebastian Vettel havde en trøje på inden løbet, hvor der stod 'Lad vær med at smid affaldet – hold det rent'.

Sportsligt havde den tidligere verdensmester en dårlig weekend. Han måtte således udgå efter 40 omgange, og han fik dermed ingen point med hjem for tredje løbsweekend i træk.

Og det var han selvfølgelig ærgerlig over.

»Det var en weekend, der så meget lovende ud og uden alle problemer, så var jeg sluttet sikkert inden for pointene. Jeg er skuffet,« lød det efterfølgende fra Sebastian Vettel.

