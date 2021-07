Superstjernen Lewis Hamilton er blevet udsat for racisme på de sociale medier det seneste døgn.

Det skriver Mercedes-teamet i et opslag på Twitter.

'Under og efter søndagens britiske grand prix er Lewis Hamilton blevet udsat for racisme på grund af sit sammenstød,' står der indledningsvist i opslaget.

De mange kommentarer er skrevet efter løbet på Silverstone-banen, hvor den britiske Formel 1-stjerne var involveret i et voldsomt sammenstød med Red Bull-køreren Max Verstappen.

36-årige Lewis Hamilton. Foto: LARS BARON Vis mere 36-årige Lewis Hamilton. Foto: LARS BARON

Her forsøgte Hamilton at overhale Verstappen, men han endte med at ramme Red Bull-racerens baghjul og sendte dermed hollænderen ind i barrieren med høj fart.

Og det er angiveligt det, der har fået folk til at ytre racistiske bemærkninger på de sociale medier.

Noget, som Mercedes-teamet nu er ude at fordømme.

'Hele Formel 1, forbundet og vi fordømmer denne adfærd. Disse mennesker har ingen plads i sportens verden. De ansvarlige skal stilles til ansvar for deres handlinger,' står der i opslaget.

Hamilton vandt søndagens grand prix på Silverstone. Foto: LARS BARON Vis mere Hamilton vandt søndagens grand prix på Silverstone. Foto: LARS BARON

Efter søndagens voldsomme sammenstød blev løbet afbrudt, mens en rystet Verstappen kravlede ud af sin knuste bil.

Han blev omgående kørt til banens Medical Centre for at blive tjekket, men de første meldinger lød på, at han slap med overfladiske skrammer.

Dommerne idømte herefter Lewis Hamilton en tidsstraf på 10 sekunder, men det afholdte dog ikke briten fra at køre først over målstregen foran 140.000 ellevilde tilskuere på hjemmebane.

Efter søndagens løb kræver Red Bulls teamchef Christian Horner nu karantæne til Hamilton. Den historie kan du læse mere om HER.