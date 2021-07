Det britiske grandprix skærpede VM-fighten mellem Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda). Sammenstødet i Copse-svinget, der sendte Verstappen på hospitalet og Hamilton øverst på sejrsskamlen, understreger, hvor hårdt verdens to bedste Formel 1-kørere kæmper.

Jeg er sikker på, at kampen mellem Hamilton og Verstappen vil gå over i Formel 1-historien på linje med dueller som Senna-Prost, Hunt-Lauda og Schumacher-Senna (der af tragiske grunde blev alt for kort).

På banen minder Hamilton og Verstappen om hinanden. Begge besidder et enormt naturtalent, der allerede i drengeårene fik dem ind i store Formel 1-holds talentprogrammer. I dag har de begge mange års Formel 1-erfaring, de er nærkampsstærke, de er lynhurtige over en enkelt kvalifikationsomgang, og de har for længst etableret sig som førsteførere i deres team.

Hos Red Bull er Verstappen åbenlyst ligeglad med, hvem der holder i den anden side af garagen. Han vil naturligvis gerne have en teamkammerat, der er stærk nok til at blande sig i kampen med Hamilton og Mercedes, men han frygter ikke intern konkurrence. I sine foreløbig seks sæsoner hos Red Bull har han uden problemer sat sig igennem overfor Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon og i denne sæson Sergio Perez.

Kampen mellem Hamilton og Verstappen vil gå over i Formel 1-historien på linje med dueller som Senna-Prost og Hunt-Lauda Peter Nygaard

Hos Mercedes er Hamilton ikke helt så selvsikker. 2016-sæsonen, hvor han tabte en intern Mercedes-fight om VM til Nico Rosberg, sidder stadig i baghovedet. Derfor har han i nu fem år været tilfreds med Valtteri Bottas som teamkammerat. Finnen er simpelthen ikke hurtig nok til at true Hamilton, og derfor kæmper englænderen i disse uger for at beholde Bottas i teamet i 2022. Mercedes-ledelsens plan om at udskifte Bottas med den unge, aggressive og lynhurtige George Russell passer ikke Hamilton.

Når de ikke sidder i deres biler, er Hamilton og Verstappen meget forskellige.

36-årige Lewis Hamilton har de seneste år fået mere og mere travlt udenfor Formel 1. Musik, modetøj og ikke mindst politiske aktiviteter omkring Black Lives Matter har taget tid og fokus, men ikke forringet resultaterne.

23-årige Max Verstappen er typen, der tænker Formel 1 24/7. Hans far Jos har været Formel 1-kører, og hans svigerfar, Nelson Piquet, har været verdensmester – der er ingen tvivl om, at der tales mere om race end om Black Lives Matter i den familie.

Der tales mere om race end om Black Lives Matter i Verstappens familie Peter Nygaard

Trods deres forskelligheder er Lewis Hamilton og Max Verstappen uhyre jævnbyrdige på banen, hvor dagsformen – ikke mindst for deres biler – er afgørende.

Men der er efter min mening en afgørende forskel. Vi kan kalde det vilje, målrettethed, beslutsomhed – jeg vil i denne forbindelse kalde det sult.

Senna slog Prost, Hunt slog Lauda, og Schumacher slog Senna (i de første løb i 1994). Hvorfor de vandt de klassiske dueller? Bilen, teknik, teamet og held spillede ind, men det blev afgørende, at de var mere 'sultne' end deres modstandere.

Hamiltons manøvre i det lynhurtige Copse-sving på Silverstone viser, at han langtfra er mæt.

Hamiltons manøvre på Silverstone viser, at han langtfra er mæt Peter Nygaard

Men der er bare et andet fokus – en anden sult – når man som Verstappen kæmper for sit første verdensmesterskab, end hvis det som i Hamiltons tilfælde handler om titel nummer otte.

Verstappen er den mest sultne. Derfor tror jeg, han slår Hamilton i kampen om Formel 1-VM 2021.