Asfalttemperaturen på Hungaroring udenfor Budapest var langt over 50 grader da træningen til Ungarns Grand Prix startede fredag. Og i paddocken nærmer forholdet mellem Formel 1´s to tophold Mercedes og Red Bull sig kogepunktet!

Selvom der er gået 12 dage siden det britiske grandprix, er sammenstødet mellem Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) i Copse-svinget på Silverstone stadig et brandvarmt emne.

Red Bull-teamet er utilfredse med at Hamilton kun fik en tidsstraf på 10 sekunder for sammenstødet, der sendte Verstappen ind i barrieren, hvor crashen udløste en energipåvirkning på 51g og skader på Red Bull-raceren for over 10 millioner kroner.

På trods af tidsstraffen kunne Hamilton vinde løbet på Silverstone, og det har sendt Red Bull-ledelsen op i det røde felt. Chefrådgiver Helmut Marko har udtalt, at Hamilton burde have karantæne fra mindst ét løb, og teamchef Christian Horner mener også, at straffen burde skærpes.

Red Bull-chef Christian Horners ønske om at FIA´s dommere skulle genoverveje straffen til Lewis Hamilton blev afvist. Foto: Grand Prix Photo

Han bad derfor FIA´s dommere om at genåbne sagen. For at underbygge kravet om en hårdere straf sendte Red Bull i sidste uge deres reservekører Alexander Albon til Silverstone, hvor han skulle køre gennem Copse-svinget, på præcis samme måde som Hamilton.

Ved hjælp af avancerede simulations-programmer og GPS-data fandt man angiveligt frem til, at Hamilton aldrig ville være kommet gennem svinget uden at ramme Verstappen. I forhold til den hastighed og den linje Hamilton kørte gennem Copse, bremsede han 23 meter for sent.

På trods af Red Bull´s oplysninger afviste FIA´s dommere efter en kort vurdering at tage sagen op igen.

Sammenstødet udløste en shitstorm på de sociale medier mod Hamilton, der blandt andet blev angrebet med racistiske kommentarer. Mercedes, Red Bull og FIA har i fællesskab fordømt angrebene på Hamilton, men i går kom det frem, at en af Red Bull-teamets egne ansatte stod bag flere racistiske kommentarer på WhatsApp.

Trods tidsstraffen på 10 sekunder kunne Lewis Hamilton vinde sit hjemmebaneløb i Silverstone. Foto: Grand Prix Photo

»Vedkommende arbejder ikke længere for os,« var fredag den kortfattede kommentar fra Red Bull.

På den varme asfalt vandt Mercedes fredagens 'hedeslag' på Hungaroring. Valtteri Bottas var hurtigst under træningen med Lewis Hamilton på andenpladsen. Verstappen var på tredjepladsen cirka tre tiendedele sekund efter Mercedes-kørerne, men først lørdag klokken 15.00 afvikles kvalifikationen til søndagens ungarske grandprix.