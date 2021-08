Tyskeren Nico Rosberg chokerede hele Formel 1-verdenen i 2016.

Her valgte han nemlig at indstille karrieren, kort efter han havde besejret sin rival Lewis Hamilton i en direkte duel om verdensmesterskabet.

Nu fortæller han, hvorfor han valgte at køre racerbilen i garagen for sidste gang. Det sker i et interview med The Times.

»Jeg ville slutte sådan der. Der var 630 millioner kroner på bordet, som jeg afslog,« siger Nico Rosberg og fortsætter:

Nico Rosberg blev Formel 1-verdensmester i 2016. Foto: Ahmed Jadallah Vis mere Nico Rosberg blev Formel 1-verdensmester i 2016. Foto: Ahmed Jadallah

»Jeg ville have et andet liv. Du har ingen fleksibilitet, når du er racerkører. Det var den bedste beslutning for min familie. Jeg tænkte ikke over pengene.«

Den nu 36-årige tysker havde tabt tre sæsoner i træk til Lewis Hamilton, inden forløsningen kom i 2016.

Derfor følte Nico Rosberg, at det var et fornuftigt sted at sætte det endegyldige punktum.

»Det kunne ikke have været mere intenst, og at slå Lewis i den samme bil, efter at have kæmpet så længe, det var helt perfekt.«

Nico Rosberg og Lewis Hamilton. Foto: FERNANDO BIZERRA JR Vis mere Nico Rosberg og Lewis Hamilton. Foto: FERNANDO BIZERRA JR

De britiske medier tabte underkæben, da Nico Rosberg annoncerede sit karrierestop for efterhånden fem år siden.

Ord som 'chokerende' og 'sensationelt' blev eksempelvis brugt af The Guardian og British Mirror.

Men selvom de ikke kører mod hinanden i Formel 1, så er rivaliseringen ikke helt overstået mellem Nico Rosberg og Lewis Hamilton.

Tyskeren er ifølge Dagbladet en del af Extreme E-serien, hvor hans hold er foran Lewis Hamiltons efter to runder.