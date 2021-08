Den amerikanske fodboldstjerne Hope Solo tager nu bladet fra munden.

For den 40-årige tidligere landsholdsmålmand langer nemlig ud efter sin tidligere holdkammerat Megan Rapinoe.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

I en årrække prøvede 36-årige Rapinoe angivelig at få hele USAs landsholdstrup til at knæle inden landskampe. Også selv om flere af spillerne ikke havde lyst til det.

Hope Solo (tv.) sammen med Megan Rapinoe (i midten) og Abby Wambach. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Hope Solo (tv.) sammen med Megan Rapinoe (i midten) og Abby Wambach. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Noget, der ifølge Hope Solo skabte et dårligt miljø på holdet.

»Jeg har set hende nærmest mobbe spillere til at knæle, fordi hun virkelig ønskede, at vi alle skulle støtte op om en sag, som hun brændte for, på sin måde. Men vi har ret til at gøre, hvad vi selv ønsker,« lyder det fra Solo.

Megan Rapinoe har siden 2016 knælet inden kampe for at støtte op om den amerikanske NFL-quarterback Colin Kaepernick, som har kæmpet for sorte menneskers rettigheder ved blandt at ytre sig åbent omkring emnet samt ved at knæle.

Noget, der fik så store konsekvenser for superstjernen, at ingen NFL-hold længere vil have ham.

Megan Rapinoe under OL i Tokyo. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Megan Rapinoe under OL i Tokyo. Foto: MATTHEW CHILDS

Blandt andet derfor har Megan Rapinoe vist sin sympati med både Kaepernick og selve emnet de sidste fem år, mens hun forsøgte at få sine amerikanske holdkammerater med på bølgen.

Men det blev i sidste ende mere et pres end en opfordring fra superstjernen, forklarer Hope Solo:

»Jeg synes, at hele det med at knæle kan være en stor beslutning. Jeg sætter pris på, når der ikke er en nationalsang lige inden en kamp, så spillerne ikke er nødt til at træffe beslutningen, for den er vanvittig svær.«

Hope Solo var med på det amerikanske kvindelandshold fra 2000 til 2016.

Her nåede hun at være holdkammerat med Megan Rapinoe, der var den første kvindelige fodboldspiller, som knælede, i omkring ti år.