I Barcelona havde de Lionel Messi.

Men søndag aften havde Messias pludselig fået dansk pas.

Skarpe Martin Braithwaite var i hopla i sæsonåbneren mod Real Sociedad, da han lagde op til et mål og smadrede bolden i kassen hele to gange i Barcelonas 4-2-sejr. Du kan læse B.T.s dom fra opgøret her.

Efter den flotte præstation er angriberen blevet overdynget med ros og sammenlignet med nogle af de største Barcelona-stjerner, og det var da også en aften, der bliver husket. For det var helt særligt.

»Det er vel hans største aften som FC Barcelona-spiller og så på et meget specielt tidspunkt. Barcelonas første kamp efter Messis afgang,« siger ekspert og fodboldkommentator Morten Glinvad, der selv var til stede på Camp Nou.

»Barcelona har higet efter at se andre spillere træde i karakter. Da man gik ind på stadion, var det ikke en del af manuskriptet, at det skulle være Martin Braithwaite, der skulle træde i karakter. Fokus var mere på andre stjerner såsom Memphis Depay. På den måde var det en overraskelse, at det var Braithwaite, der strålede.«

Det var noget af en appelsin, der faldt ned i danskerens turban i vinteren 2020, da han skiftede til FC Barcelona uden for transfervinduet.

Megaklubben fik dispensation til at hente en spiller grundet Luis Suarez' voldsomme skade, og sådan skiftede Martin Braithwaite fra den lille Madrid-klub Leganés til et af klodens bedste fodboldhold.

Der sker så meget lige nu, at man ikke kan udelukke noget som helst Morten Glinvad om Martin Braithwaites fremtid.

Derfor blev han også budt velkommen med en vis skepsis af klubbens mange fans.

»Hans status i Barcelona har svinget meget. Nu er det så vendt endnu en gang, og det har været en rutsjebanetur. Men hans tid har været kendetegnet ved, at man har været glad for den indstilling, dedikation og ydmyghed, han har haft,« fortæller Morten Glinvad.

»Hele vejen igennem har han været rimelig værdsat både internt, men også af offentligheden. Han er aldrig havnet i kategorien uønsket som for eksempel Umititi eller Pjanic. Han har været for loyal og arbejdsom.«

I søndagens kamp var Martin Braithwaite en del af Barcelonas fronttrio sammen med Antoine Griezmann og nyindkøbet Memphis Depay, men det er langtfra givet, at han kommer til at være en del af startopstillingen i det lange løb.

Stjerner som Sergio Agüero, Ousmane Dembélé og Ansu Fati sidder lige nu over med skader, men når de er friske igen, er det langtfra sikkert, at der er plads til den 30-årige dansker i startopstillingen.

»Der sker så meget i Barcelona, og klubben er lige nu i så høj grad præget af uro, at det er meningsløst og det rene gætværk at spå om Martin Braithwaites situation om en måned,« siger Morten Glinvad.

»Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at han starter på banen mod Athletic Bilbao på lørdag og så igen i Barcelonas næste kamp. Så må man gøre status, efter transfervinduet er lukket. Vi har først forudsætningerne, når spillere er kommet tilbage fra skade, og vi er på den anden side af landsholdspausen. Hans status kommer formentlig til at ændre sig i løbet af sæsonen.«

Faktisk tør Morten Glinvad ikke engang spå om, hvorvidt Martin Braithwaite stadig er FC Barcelona-spiller til september, efter transfervinduet er smækket i.

»Det er umuligt at sige, om han er der, når transfervinduet lukker. Der sker så meget lige nu, at man ikke kan udelukke noget som helst. Det kan ændre sig rigtig hurtigt, og der kan komme større bud på Braithwaite efter hans præstation mod Real Sociedad,« siger Morten Glinvad.

Ikke desto mindre medgiver fodboldkommentatoren, at det er en sejr i sig selv for Braithwaite, at han ikke er skiftet væk fra FC Barcelona endnu.

»Det er det da. Hele sommeren igennem har han udstrålet en vis ro i forhold til sin femtid. Den ro har været velbegrundet, fordi nu startede han eksempelvis inde søndag. Lige nu skal han være meget glad for, at han ikke selv begyndte aktivt at søge væk på grund af manglende spilletid,« fastslår Morten Glinvad.

Siden tilgangen i februar 2020 har Martin Braithwaite spillet 54 kampe i Barcelona-trøjen. Her er det blevet til ti scoringer og fem oplæg.

