FC Barcelona tog for første gang i mere end 20 år hul på en sæson uden Lionel Messi i klubben, da Real Sociedad søndag aften gæstede Camp Nou.

Men i søndagens opgør lignede det dog ikke en catalansk storklub, der savnede deres normale 10'er, da man havde en mand som Martin Braithwaite på holdet.

For efter en kamp, hvor danskeren strålede og blandt andet kom på måltavlen hele to gange, blev holdet fra Baskerlandet sendt hjem med et 2-4-nederlag.

Herunder kan du læse B.T.s fulde dom over Martin Braithwaites præstation:

Den danske landsholdsstjerne ser ud til at have haft en fremragende opstart med FC Barcelona efter sin korte EM-sommerferie, for søndag var Esbjerg-drengen i hvert fald i hopla på det berømte græstæppe i Catalonien.

Den 30-årige angriber kvitterede nemlig træner Ronald Koemans tillid med to scoringer i en kamp, hvor landsholdsspilleren for det meste lignede en mand, der kunne gå på vandet.

Flere gange lignede Braithwaite en spiller, der havde spillet i storklubben i en årrække, når han modtog bolden, satte et par mand af og spillede en af sine holdkammerater fri. Han var ganske enkelt fremragende.

Karakter: 5

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

De to scoringer. Dem kommer man ikke udenom. For det er ikke hver dag, at en dansker scorer to gange på iskold vis for en af verdens allerstørste klubber. Samtidig med at han oven i hatten disker op med en assist.

Kort inden pausen dukkede Braithwaite op ved bageste stolpe og headede 2-0-målet ind, inden han efter cirka en times spil fordoblede sin målkonto, hvor han opsnappede en returbold i Sociedad-feltet, som han bragede i kassen. Hvor var det vildt at se!

Den var ualmindeligt svær at finde, men hvis man skal grave dybt, så kan vi godt tillade os at forvente, at en Martin Braithwaite i topform, som han var mod Real Sociedad, ikke længere får de små udfald i kampene, som han ellers notorisk har været kendt for i sin Barcelona-tid.

Søndag var de dog minimale, men de var der.

I den grad op! Braithwaite greb chancen, og han spillede sig selv i en solid position i forhold til at starte inde de kommende kampe for FC Barcelona.

Stjerner som Ousmane Dembélé, Sergio Agüero og Ansu Fati sidder lige nu ude med skader, men de vil true danskerens startplads, når de er tilbage i fuld vigør. Søndag gjorde den danske angriber dog sit til, at Koeman får svært ved at se bort fra ham.