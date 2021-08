Det løb tilskuerne koldt ned ad ryggen, da Samuel Kalu pludselig røg i græsset.

Helt umotiveret faldt Bordeaux-spilleren om i kampen mod Marseille, da der kun var spillet fem minutter af opgøret.

Da nigerianeren lå på jorden, frygtede man det værste. Og fik et frygteligt deja-vu til Christian Eriksens uhyggelige kollaps i Parken.

Du kan se flere billeder fra hændelsen, hvor spillerne slog ring om Kalu, i bunden af artiklen.

Efter fem minutter af opgøret mod Marseille faldt Kalu om. Foto: SYLVAIN THOMAS

Marseilles Dimitri Payet skulle til at tage et frispark, da Kalu – som stod i Bordeaux-muren – faldt om. Det skabte heftige reaktioner hos spillerne fra begge hold, der viftede med armene, råbte og skreg efter hjælp, der kom ind fra sidelinjen.

Det var klart at se, at begge hold frygtede det værste og fik sig noget af et chok, også selvom Samuel Kalu heldigvis hurtigt rejste sig op igen.

»Kalus lille kollaps fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på os, det er altid meget chokerende,« sagde Bordeaux-spilleren Rémi Oudin efter kampen ifølge L'Équipe.

»Vi tænkte selvfølgelig på det, der skete med Eriksen, men ingen har lyst til at opleve det i virkeligheden. Hele holdet og alle blev bange. Vi er glade på Kalus vegne, alt går godt. Det er det vigtigste.«

Samuel Kalu var faktisk i stand til selv at forlade banen, og han kom faktisk kortvarigt i spil igen, inden han blev skiftet ud små ti minutter efter uheldet.

Nu skal han igennem en række test mandag, men ifølge holdlægen var der ikke tale om noget alvorligt.

I 2019 var Samuel Kalu ude for noget af det samme, da han kollapsede under træning med det nigerianske landshold.

Opgøret mellem Marseille og Bordeaux endte 2-2.

Bordeaux-målmand Benoit Costil kalder på hjælp, da han kommer sin holdkammerat til undsætning. Foto: SYLVAIN THOMAS
Chokket med Christian Eriksen ved EM må have siddet i baghovedet på spillerne i søndagens Ligue 1-kamp, hvor Samuel Kalu faldt om. Foto: SYLVAIN THOMAS