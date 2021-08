Dommere bør tænke sig om, når det gælder kommentarer på sociale medier, siger dommerforeningens formand Mikael Sjöberg siger til Jyllands-Posten.

Det sker som reaktion på sagen om Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der forleden blev idømt en betinget fængselsstraf på seks måneders fængsel i den såkaldte Meld-sag.

Det var byretsdommer og retsformand Søren Holm Seerup, der ved Retten i Lyngby, afsagde dommen.

Siden er det kommet frem, at Søren Holm Seerup på Facebook har liket et opslag fra det tidligere folketingsmedlem Søren Pind, da Pind dagen efter Morten Messerschmidts dom kritiserede, at Messerschmidt havde valgt at fortsætte som næstformand i Dansk Folkeparti trods dommen.

Søren Holm Seerup har trukket liket tilbage, men nu har Morten Messerschmidt gravet i arkiverne på de sociale medier og fundet 20 eksempler på, at Søren Holm Seerup har ytret sig mere eller mindre negativt på de sociale medier om Messerschmidt og Dansk Folkeparti.

I dansk retspleje er det en grundlæggende præmis, at dommerne ikke er forudindtagede.

Og det får Morten Messerschmidt til at rejse følgende spørgsmål på Facebook:

'LEVER VI I EN RETSSTAT?'

Søren Holm Seerup har nu deaktiveret sin Facebook-profil.

Morten Messerschmidt har via sin advokat indgivet klage over Søren Holm Seerup til Den Særlige Klageret.

Ifølge Jyllands-Posten så har dommer Seerup opbakning fra Mikael Sjöberg, som dog fortæller, at han ikke selv ville have gjort det samme.

»Jeg har ikke det mindste belæg for at tro, at min kollega skulle være forudindtaget. Men derfor synes jeg alligevel, at man skal tænke sig om,« siger Mikael Sjöberg til avisen.

Den Særlige Klageret, som skal behandle klagen over Søren Holm Seerup, kan ikke tage stilling til, om sagen skal gå om. Sagen er nemlig anket til Østre Landsret.

Landsretten kan til sin tid, når ankesagen skal afgøres, vælge at hjemvise sagen til fornyet behandling i byretten, skriver Ritzau.

Klageretten har alene mulighed for at udtale sin misbilligelse af dommerens adfærd, hvis Klageretten finder denne utilbørlig.